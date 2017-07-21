Водка дорожает, популярной становится марка "Паленка"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Власть потеряла все источники доходов в виде налогов, поэтому решила использовать старый советский метод добычи денег — поступления от продажи водки. Правительство с Верховной Радой регулярно увеличивают акцизные сборы. Кроме того, государству принадлежит монополия на производство спирта, цены на который чиновники регулярно повышают на 20-30%. Однако все потуги власти заработать на употреблении горячительных напитков накрылись медным тазом. Наполнить казну за счет водки не получилось, зато получилось обвалить производство легального алкоголя, что чревато существенными бюджетными потерями.

Пить меньше не стали

За последний год производство водки с содержанием спирта менее 45,4%

уменьшилось в 1,6 раза, достигнув $16,6 миллионов, а за 5 лет Украина сократила производство водки в 2 раза.

Такого падения удалось достичь не за счет того, что украинцы задумались о своем здоровье и стали меньше пить. Люди просто стали переходить на употребление нелегальной продукции, самогона и прочих самодельных алкогольных напитков. Теневой рынок водки, по данным ВОЗ, составляет 50-55%. По подсчетам экспертов, в 2017 году он может вырасти до 65% из-за того, что правительство постоянно непрогнозируемо увеличивает акциз для "водочников". По данным ассоциации "Укрводка", из-за теневого оборота алкоголя государственный бюджет Украины теряет 10-12 млрд грн в год.

"Мы платим авансом акцизный сбор, а акцизный сбор — это налог прежде всего на потребителя. В прошлом году государство увеличило всем акцизные ставки на алкоголь на 12%, а вот на крепкий алкоголь увеличило ставку на 20%. Согласно отчету МВФ, более 50% украинского рынка алкоголя составляет теневой рынок. Это самый высокий показатель в Европе. Кроме того, у нас самая низкая фискальная отдача от акцизного сбора — на уровне 10%, тогда как в Европе 90%. Это когда вы планируете собрать 100 грн, а собираете 10 грн, потому что все уходит в тень. В таких условиях бессмысленно увеличивать налоги, сперва, необходимо закрыть все теневые схемы производства и продажи "левого" алкоголя в стране", - сообщил РИА Новости Украина глава ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк.

Однако куда большие потери от отравления некачественным алкоголем. В Украине, согласно статистике Всемирной организации здоровья, от отравлений алкоголем ежегодно умирает 10 тысяч человек.

"В прошлом году, осенью мы имели ситуацию, когда порядка 70 человек массово отравилось от употребления суррогатом в Харьковском и Днепропетровской областях. Такого не было никогда. Сейчас только ленивый не занимается разливом "паленки". Уже продают в картонных коробках, даже не в стекле", — отметил глава ассоциации "Укрводка".

Основной причиной такой ситуации, по мнению участников рынка, является непродуманная акцизная политика, которая приводит к вытеснению легальных производителей "теневиками". Поскольку народ стремительно нищает, то определяющим фактором при выборе алкоголя для него является цена. Сейчас в общей стоимости бутылки водки объемом

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0,5 литра одни только налоговые обязательства тянут на 40 грн. Поэтому с учетом налогов, минимальные цены на водку должны быть не меньше 80 грн, тогда как на прилавках магазинов можно найти водку и за 30-50 гривен.

"По соотношению заработная плата и стоимость пива либо водки, спиртные напитки для населения в Украине являются самыми недоступными в Европе. У немца зарплата в 20 выше, у литовца — в 4, у поляка — в 5 раз больше, однако стоимость алкоголя там выше всего в 2,5 раза, чем у нас. Уровень потребления алкоголя не соответствует международным критериям. Чем больше акциз, тем больше нелегальный рынок, и мы сами создаем эту ситуацию. Если мы говорим о здоровье нации, то это хорошо, но по доступности алкоголя мы почти на последнем месте. Когда мы говорим о сборе денег в бюджет, это тоже конечно хорошо, но они пропорционально падают в соотношении к росту акцизов. Мы говорим о том, что создается рынок, который является интересом для многих властных структур. Деньги в бюджет это хорошо, но значительно больше денег собирается в черную кассу. И вот это и есть основной интерес повышения акцизов", — сообщил РИА Новости Украина директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Аль Капоне от власти

Из Молдовы, Приднестровья и РФ почти без препятствий завозится контрабандный спирт, из которого производится подпольный украинский алкоголь. Кроме того, государственная монополия на производство спирта в Украине не останавливает "теневиков". В стране годами выстраивается схема незаконной продажи спирта из заводов госконцерна "Укрспирт", и это притом, что в каждом заводе расположен налоговый пункт, который должен следить за вывозом спирта из предприятия.

Коррупционные схемы в "Укрспирте" стали средством обогащения для чиновников и политиков, за пост главы концерна идут нешуточные политические баталии, а сами руководители госконцерна фигурируют в громких коррупционных скандалах. В Украине государственная монополия на спирт стала напоминать США периода "сухого закона", который обернулся массовой коррупцией, ростом криминала и

контрабанды.

Поскольку власть сама обогащается за счет коррупционных чиновников, то рубить подобные схемы и приватизировать заводы "Укрспирта" она не спешит, ведь это приносит огромные доходы. Куда проще "нагнуть" легальных производителей, чтобы они работали на грани рентабельности или уходили из рынка, отдав его в руки "теневиков", которые находятся под "крышей" властей.

На пути в Европу или Африку?

В Кабмине уверяют, что должны повысить акцизы до уровня европейских, чтобы соответствовать западным стандартам. Однако в Европе, США и Канаде ставка порой не пересматривается десятилетиями, тогда как в Украине скачет по нескольку раз в году. Кроме того, в ЕС теневой сектор в производстве водки не превышает 5%, тогда как в Украине — в 10 раз больше.

"Сделайте правила игры как в Европе, там где уровень теневого оборота составляет от 1-5% максимум, но не 50-60%. Украина взяла обязательства в течение 5 лет выйти на минимальную ставку акцизного сбора — она составляет 5,5 евро — это 165 грн. Нам предлагают сделать ставку — 142 грн. Однако о каких европейских акцизах можно говорить, если большая половина объемов производства находится в тени? Что такое налог? Это цена, которую платит производитель, чтобы работать по цивилизованным правилам. Он знает, что никто не будет демпинговать за счет неуплаты налогов. В Украине налоги платят только легальные производители", — сообщил Остапюк.

Подняв акцизы, правительство не спешит поднимать минимальные розничные цены (МРЦ), что дает многим полулегальным игрокам возможность демпинговать на рынке. Впрочем, само по себе наличие института минимальных цен на алкоголь проблему с теневым рынком не решает.

В торговых сетях остается только легальная дорогая водка, тогда как

доступный "левый" алкоголь можно купить в любой торговой точке, "наливайке" и даже в Интернете. Такой алкоголь уже в 2 раза дешевле легального.

"У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда большинство "наливаек" имеет абсолютно весь пакет разрешительных документов. И единственное, что они нарушают, это минимальную розничную цену. Если вы захотите привлечь их к ответственности, то это будет очень затруднительно, правоохранители идут неохотно на оформление нарушения. МВД и прокуратура не считают это сильным нарушением", — отметил Дорошенко.