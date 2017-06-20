Одесский НПЗ: Кабмин управлять не будет, ждите приватизацию — Рябченко

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Одесский нефтеперерабатывающий завод перешел в собственность государства. Теперь предприятием будет управлять Кабинет министров.

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, в рамках сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса предприятия в качестве орудия преступления криминальной организации.

Для чего государство вернуло себе завод и насколько эффективно Кабмин будет управлять предприятием, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил бывший председатель Фонда госимущества Украины Александр Рябченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи потрібне таке підприємство державі?

— Я думаю, що це рішення тимчасове. Просто є рішення суду, яке, мабуть, буде оголошене, і воно повертається в державну власність.

Коли об’єкт повертається в державну власність, суду треба визначити, в особі кого держава має прийняти цей об’єкт, і суд визначив в особі Кабміну. Тепер Кабмін буде управляти, але управляти Одеським НПЗ – це взагалі можна тільки поспівчувати, якщо це управління прийде до уряду і, скоріше за все, буде прийнято рішення про виставлення його на приватизацію на пошук ефективного інвестора.

Чому таке рішення приймали через суд? Виходить, що власники заводу не виконували умови приватизації?

— Складно мені сказати. Написано, спецконфіскація, а це новітня така процедура, яка нещодавно з’явилась.

За часи вашого головування були такі випадки?

— Ні, повернення в державну власність загалом було за часи приватизації вже більше 300 разів, коли об’єкт повертався у державну власність.

Єдиний такий публічний – то був "Криворіжсталь", коли було повернуто, і коли цей процес набув такого розголосу. Інші випадки не були публічними, не мали політичного окрасу, і це просто повертались об’єкти в державну власність, бо власник не міг виконати інвестиційні зобов’язання, його попереджували, йому пропонували, що скажи, коли ти виконаєш, якщо це якийсь нормальний термін, ми тобі дозволимо, але давай починай виконувати.

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Якщо він все одно не міг, то тоді в судовому порядку просто оскаржували той конкурс, і держава вигравала три стадії судів, як зазвичай, і воно поверталось до Фонду, і Фонд знову виставляв його на продаж.

Все одного його треба приватизувати, і треба шукати нового інвестора, бо без інвестора держава буде тоді з бюджету гроші витрачати. Це, я думаю, зрозуміло всім.

Минулого року заговорили про банкрутство заводу. Чи під силу державі відновити його роботу та сплатити усі борги?

— Я не думаю, що держава має цим займатись. Якби ви у мене спитали професійно, я б радив державі не займатись цим, що відновити роботу і відновити всі борги, бо це великі гроші.

У нас сьогодні не настільки життя так вирує, що економіка додає додаткові надходження чи щось таке. Я б радив у такій ситуації, як є, найняти іноземного радника, який подивиться і порекомендує, що і як треба робити.

Якщо там якісь є борги, можливо, відкласти, реструктуризувати на великий термін, на щось там далеке, але треба шукати когось, хто вкладе власні гроші, не державні. Державі не треба цим займатись, бо вона вкладе гроші, а потім будуть ще якісь проблеми з того, а гроші, вони ж не так швидко повертаються, як витрачаються.

Луценко висловив надію на швидке і прозоре проведення аукціону з приватизації. На вашу думку, наскільки швидким може бути цей процес та кому цікавий цей завод?

— Кому цікавий цей завод? Я думаю, що такі є люди. Якщо його не дуже роздерибанили там, то це завод, який буде викликати зацікавленість. В нього і таке положення цікаве. Так що він буде мати зацікавлених осіб, і я підтримую Луценка, що він сказав, що треба якнайскоріше виставляти на приватизацію, але менше, ніж за шість місяців не вдасться це зробити, бо є нормативні документи, які визначають документи, як треба оцінку зробити, треба екологічний аудит зробити, треба розробити, взяти технологію, зібрати пропозицію.

Є такі закони, що не можна порушувати, якщо захочуть набагато швидше, порушать закони і потім будуть суди, пересуди. Я думаю, що місяців шість – такий термін до оголошення продажу, п’ять, не менше.

Наприклад, нещодавно, Фонд держмайна почав процедуру примусового розірвання договору про приватизацію "Укртелекому". Тепер ситуація з Одеським НПЗ — про що свідчить така політика, та наскільки вона виправдана?

— Це абсолютно різні речі. Вони не пов’язані один з одним, і в кожного з цих об’єктів своя історія.

Якщо "Укртелеком" приватизований за мільярд 300 мільйонів доларів, і якщо хтось зможе продати сьогодні дорожче, ніж мільярд 300 мільйонів доларів «Укртелеком», то, я вважаю, що йому просто треба дати героя України, повернути в державну власність і продати. Просто не треба забувати, що попереднім власникам як приватизований об’єкт їм треба буде повернути мільярд 300 мільйонів доларів з державного бюджету перед тим, як він буде проданий, і це дуже серйозна річ. А інші – да.

ОПЗ – це якась достатньо загадкова ситуація, коли його не продали за 200 мільйонів доларів. А Одеський НПЗ – це взагалі інша історія. Вона абсолютно не схожа на ці дві. У нього там своя боротьба.

Тому я вважаю, краще не втручатись у те, що було, в ту боротьбу, в ці впливи, ці призначення директорів, і треба просто виставити. Нехай хто більше грошей сплатить і візьме на себе зобов’язання стосовно забезпечення роботи Одеського НПЗ, нехай той і стає власником.

Скільки в Україні таких підприємств на кшталт Одеського НПЗ?

— Небагато. Загалом багато, але, чи держава володіє ними, вони всі мають свою історію, всі помічені певними проблемами. Тому може бути зацікавленість на придбання заводу.

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Тобто ці підприємства можуть повторити долю Одеського НПЗ?

— Якщо не продавати, а тримати якийсь час, то практика яка? Чим довше ти тримаєш повернений якийсь завод в державну власність, не виставляєш його на продаж, якщо він вже побував у приватній власності, то тим складніше буде продавати. Така природа, бо держава – не кращий господарник, якщо вона погосподарює на ньому, то обов’язково що-небудь, ще додатково якісь проблеми будуть.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире "ГС" заявил, что ОПЗ можно только порезать на металлолом, он вообще ничего не стоит.