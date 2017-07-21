"ПриватБанк" и другие. Обнародован новый список объектов приватизации

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли Украины в пятницу обнародовало на своем сайте новый расширенный список госпредприятий, которые подлежат приватизации.

В 2016 году Кабмин Украины уже расширял перечень госпредприятий, которые подлежат приватизации, с 302 объектов до 622. При этом еще 110 позиций были включены в дополнительный список объектов госсобственности, которые подлежат приватизации после исключения их парламентом из утвержденного законом перечня объектов, не подлежащих приватизации.

В новом списке, который был утвержден правительством, из общего количества 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017-2020 годах, сюда в том числе входят предприятия, для приватизации которых требуется внесение изменений в законодательство.

В частности, в список на приватизацию внесены одна из крупнейших энергетических компаний Украины "Центрэнерго", крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования для энергетики "Турбоатом", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Ощадбанк", "ПриватБанк" и Государственный экспортно-импортный банк Украины ("УкрЭксимБанк").

Также обнародован список государственных предприятий, которые рекомендуется передать в концессию. В частности, в этот список внесены киевский международный аэропорт "Борисполь" и Львовский международный аэропорт, региональные службы автомобильных дорог и лесные хозяйства.

Помимо этого, составлен список из 378 предприятий, которые предлагается в долгосрочной перспективе оставить в государственной собственности, среди них, в частности, оказались "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", Чернобыльская АЭС, "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Кроме того, 1255 предприятий внесены в список объектов, подлежащих ликвидации или реорганизации, а 364 предприятия — в список объектов, на которых временно не может осуществляться управление из-за их расположения на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.