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    Экономика

    "ПриватБанк" и другие. Обнародован новый список объектов приватизации

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    Приватизация по-украински: срыв торгов по ОПЗ (123)

    (обновлено: )16603
    В новом списке, который был утвержден правительством, из общего количества 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017-2020 годах, сюда в том числе входят предприятия, для приватизации которых требуется внесение изменений в законодательство.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли Украины в пятницу обнародовало на своем сайте новый расширенный список госпредприятий, которые подлежат приватизации.

    В 2016 году Кабмин Украины уже расширял перечень госпредприятий, которые подлежат приватизации, с 302 объектов до 622. При этом еще 110 позиций были включены в дополнительный список объектов госсобственности, которые подлежат приватизации после исключения их парламентом из утвержденного законом перечня объектов, не подлежащих приватизации.

    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Всем олигархам по серьгам. Кабмин расширил список объектов приватизации

    В новом списке, который был утвержден правительством, из общего количества 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017-2020 годах, сюда в том числе входят предприятия, для приватизации которых требуется внесение изменений в законодательство.

    В частности, в список на приватизацию внесены одна из крупнейших энергетических компаний Украины "Центрэнерго", крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования для энергетики "Турбоатом", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Ощадбанк", "ПриватБанк" и Государственный экспортно-импортный банк Украины ("УкрЭксимБанк").

    Также обнародован список государственных предприятий, которые рекомендуется передать в концессию. В частности, в этот список внесены киевский международный аэропорт "Борисполь" и Львовский международный аэропорт, региональные службы автомобильных дорог и лесные хозяйства.

    Помимо этого, составлен список из 378 предприятий, которые предлагается в долгосрочной перспективе оставить в государственной собственности, среди них, в частности, оказались "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", Чернобыльская АЭС, "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

    Кроме того, 1255 предприятий внесены в список объектов, подлежащих ликвидации или реорганизации, а 364 предприятия — в список объектов, на которых временно не может осуществляться управление из-за их расположения на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.

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