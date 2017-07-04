Кабмин утвердил законопроект, позволяющий упростить процесс приватизации

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины на заседании во вторник утвердил новый проект закона "О приватизации государственного имущества", который позволит перейти к рыночному ценообразованию на объекты госсобственности.

Власти Украины еще в 2014 году анонсировали широкомасштабную приватизацию госпредприятий, большинство из которых уже тогда работали в убыток. Однако продажа государственных активов идет медленно из-за отсутствия большого спроса. По украинским законам, в приватизации запрещено участвовать гражданам России и российским компаниям. В 2017 году власти Украины планируют приватизировать 115 государственных компаний, включая крупные промышленные предприятия, областные энергокомпании и теплоэлектроцентрали.

По словам премьера Владимира Гройсмана, до внесения в парламент законопроект будет проработан с профильным комитетом Рады, рассмотрен на Национальном совете реформ при президенте Украины.

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, новый законопроект позволит вывести конкуренцию за государственные активы на глобальный уровень и перейти к рыночному ценообразованию на объекты госсобственности. Предполагается, что законопроект позволит отойти от института оценки и определить цену объекта исключительно платежеспособным спросом.

"Мы хотим значительно упростить процесс продажи активов — консолидировать законодательство в сфере приватизации. Отказаться от большого количества групп объектов приватизации и существенно уменьшить время на подготовку объекта к приватизации", — цитирует главу Минэкономразвития Степана Кубива пресс-служба ведомства.

Проект закона устанавливает новый подход к распределению предприятий на две группы: объекты большой и малой приватизации. К большим, по решению Кабмина, отнесут только крупные объекты с высоким потенциалом для привлечения стратегического иностранного инвестора. Таких объектов, по предварительным данным, будет около 60. "Объекты большой приватизации будут продаваться с привлечением инвестиционного советника — одного из инвестиционных банков с репутацией. Советник будет изучать спрос на объект, общаться с потенциальными покупателями и предлагать стартовую цену", — сообщает министерство.

Объекты малой приватизации смогут быть реализованы в онлайн-режиме с помощью открытых аукционов. Стартовой ценой будет чистая стоимость активов (стоимость активов минус обязательства), или 1 гривна, если чистая стоимость отрицательная. Аукцион будет проходить в три этапа с повышением ставок. В ведомстве сообщили, что новый законопроект предусматривает усиление защиты прав инвесторов, возможность применения международного арбитража и привлечения гораздо более широкого круга покупателей.

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Ранее Гройсман назвал абсурдом существование 3,5 тыс государственных предприятий в стране, которые не приносят пользы и должны быть публично проданы.