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    Общество

    Фонд госимущества просит суд отменить приватизацию "Укртелекома"

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    Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд города Киева исковое заявление к ООО "ЕСУ", ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.
    Фонд государственного имущества Украины, архивное фото
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Фонд государственного имущества Украины подал иск в Хозяйственный суд Киева к компании "ЕСУ", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, и Государственному экспортно-импортному банку Украины о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома", а также о взыскании пени в размере 2,17 млрд грн, сообщает пресс-служба фонда.

    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa
    Национализировать "Укртелеком" нельзя – Фурса

    "Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд города Киева исковое заявление к ООО "ЕСУ", ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн. Основанием для подачи иска стало невыполнение условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО "Укртелеком", заключенным между Фондом государственного имущества и ООО "ЕСУ", и концепцией послеприватизационного развития ОАО "Укртелеком", которая является неотъемлемой частью договора", — говорится в сообщении.

    Ранее специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в эфире "ГС" подчеркнул, что приватизация "Укртелекома" в 2011 году была проведена непрозрачно, за деньги, взятые в государственных банках.

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