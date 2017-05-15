Порошенко не видит альтернативы приватизации "Одесского припортового завода"

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко не видит альтернативы приватизации одного из крупнейших в стране химпредприятий "Одесского припортового завода" (ОПЗ) и надеется, что к осени появится ясность относительно темпов и сроков продажи государством этого предприятия.

Ранее премьер Владимир Гройсман поручил Фонду государственного имущества (ФГИ) и Минюсту защитить имущество (ОПЗ) от возможных посягательств со стороны группы компаний Ostchem Holding, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу. В судах сейчас находится дело о взыскании с ОПЗ в пользу компании долгов на 193 миллиона долларов, которое грозит госпредприятию банкротством. ФГИ планирует обжаловать последнее решение апелляционного суда, вынесенное не в пользу ОПЗ.

"Относительно ОПЗ, я считаю абсолютно недопустимым его банкротство. Думаю, что правительство предпримет все возможные меры для того, чтобы не допустить банкротство, включая переговоры и судебные процессы за границей. Единственный выход из этой ситуации – это приватизация, которая ликвидирует потенциального источника коррупции. Надеюсь, будет предложена новая кандидатура ФГИ и осенью мы будем иметь четкую ясность, четкую картину относительно темпов и сроков приватизации ОПЗ, другой альтернативы я не вижу", — сказал президент на пресс-конференции в воскресенье.

Власти не первый год пытаются продать предприятие. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.