Саакашвили лишили украинского гражданства - нардеп

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") утверждает, что экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области в связи "с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией".

Читайте также: Саакашвили экстрадировать из Украины нереально — юрист

"Мне подтверждают: это правда… Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки. Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству", — написал Мосийчук в среду на своей странице в Facebook.

Игорь Мосийчук/Facebook, 26 июля 2017

При этом он не уточнил свой источник информации.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее Саакашвили заявлял, что в соответствии с украинскими законами его не могут лишить гражданства Украины. Согласно Конституции, запрещено лишать украинского гражданина гражданства, если у него нет гражданства другой страны.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды.