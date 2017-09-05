Брат за брата. Скандал с Давидом Саакашвили на фоне встречи Михо

РИА Новости Украина

Представители МВД задержали брата экс-президента Грузии Саакашвили Давида, пишет издание Поступ. Об этом сообщил сам Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и вывезли в неизвестном направлении", — написал он.

Саакашвили отметил, что его брат — юрист и имел вид на жительство в Украине.

"Одновременно вчера на пограничные пункты всей Западной границы прислали мобильные группы из Киева, потому что не доверяют местным пограничникам. Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что же, встретимся на границе ", — добавил политик.

Вместе с тем, советник министра внутренних дел Илья Кива в эфире канала "112 Украина" заявил, что брата Саакашвили Давида задержали за нарушение режима пребывания в Украине.

"Миграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации", — сказал Кива, добавив, что Давид Саакашвили является гражданином Грузии.

В то же время сотрудники Нацполиции в Киеве доставили брата экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Давида в органы Государственной миграционной службы с тем, чтобы он покинул территорию Украины, поскольку его вид на жительство был аннулирован на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", — сказал он.

По словам Шевченко, Государственная миграционная служба отменила разрешение на проживание в Украине Давида Саакашвили в марте 2017 года на основании полученной информации от Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство.

Вместе с тем, пресс-служба "Руха новых сил" сообщала, что Давид Саакашвили находился в Печерском районном отделении ГМС по адресу: улица Суворова, 14/12.

"Его задержали без предъявления обвинений и вывезли в неизвестном направлении. Более 4:00 мы пытались выяснить, где находится задержан", — добавили в пресс-службе.

Впоследствии стало известно, что брата экс-главы Одесской ОГА Саакашвили Давида отпустили из Печерского райотдела миграционной службы, куда его доставили 2 сентября после задержания.

Об этом внефракционный нардеп Юрий Деревянко заявил возле Печерского райотдела ГМС в эфире "Руха новых сил".

Он отметил, что директор департамента миграционной службы, который в субботу не работает и в котором находится весь пакет документов по Давиду Саакашвили, был в отделении полиции, куда его доставили.

"На вопрос, является ли Давид задержанным или он может уйти, применяются ли к нему элементы принуждения, она (директор департамента миграционной службы) ответила "Нет", после чего Саакашвили встал и ушел", — сообщил Деревянко.

По его словам, в полиции брату Саакашвили хотели вручить "протокол об админнарушении, штраф и документ, он должен покинуть территорию Украины в определенный период".

В Государственной миграционной службе Украины заявили, что брат экс-главы Одесской ОГА Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности.

В ведомстве заявили, что основания для пребывания брата Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года.

"Информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михеил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства ", — говорится в заявлении ГМС.

По данным ведомства 2 сентября "нарушитель обнаружен работниками Нацполиции и доставлен в подразделение миграционной службы".

"После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений, работниками миграционной службы было правомерно вынесено решение о принудительном возвращении. Согласно закону и принятым решениям, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть уехать в любую страну мира, в противном случае его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности", — заявили в ГМС.

"Иностранцы, которые находятся в Украине…, обязаны уважать и соблюдать украинское законодательство. После того, как закончились основания для пребывания на территории нашего государства, иностранец обязан самостоятельно покинуть территорию Украины в соответствии с требованиями закона", — говорится в заявлении ДМС.

Также в ведомстве заявили, что в случае выявления иностранца или лица без гражданства, не имеющих оснований для пребывания в Украине, или срок действия таких оснований закончился, лица "подлежат привлечению к административной ответственности по ст. 203 КУпАП".

В ГМС добавили, что в течение августа 2017 года в Украине выявили и привлекли к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины.

Между тем стало известно, что у границы с Польшей задержали пресс-секретаря "Руха новых сил" Марьяну Поштар. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Несколько минут назад пресс-секретаршу Руха задержали возле границы с Польшей за то, что она сфотографировала живой кордон из пограничников, который нагнали для того, чтобы они не пустили в страну Михаила Саакашвили", — говорится в сообщении.

В то же время, член партии Давид Сакварелидзе сообщил, что Поштар задержали на заправке за то, что она сделала фотографию «живой стены" пограничников.

Позже помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что представители Госпогранслужбы Украины не задерживали пресс-секретаря "Руха новых сил" Марьяну Поштар.

"Пограничники обнаружили вблизи границы неизвестное лицо, которое несанкционированно проводило фото- и видеосъемку позиций на границе. Сейчас как раз проводятся командно-штабные учения и подобное усиление позиций происходит и на других участках", — заявил Слободян.

Он добавил, что гражданке, которой оказалась Марьяна Поштар, объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и "попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы".

В свою очередь сама Поштар заявила, что ее "задержали на несколько минут, но вскоре, после того как в ситуацию вмешался старший по смене, отпустили".

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А не "договорняк" ли это?

Политический эксперт Николай Спиридонов отмечает, что сейчас политтехнологи пытаются "подогреть" градус пиара Михаила Саакашвили до предела.

"Возможно, готовят на вакансию "придворной оппозиции?", — прокомментировал происходящее эксперт.