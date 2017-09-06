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    Общество

    "Азов" ждет, что Саакашвили возьмет свои слова назад

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (326)

    (обновлено: )126
    Полк "Азов" опровергает информацию об отправке частей, которые находились в зоне проведения АТО в Донбассе, на Западную Украину, о чем ранее заявил Михаил Саакашвили.
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    Азов празднует годовщину великой победы князя Святослава над хазарами
    azov.press
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РАИ Новости Украина. Полк специального назначения "Азов" выступил с заявлением, в котором опроверг информацию о передислокации своих частей из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) в Донбассе на Западную Украину. Ранее с таким заявлениям выступил экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. 

    Азов празднует годовщину великой победы князя Святослава над хазарами
    azov.press
    Военная и ксенофобская подготовка детей "Азовом"

    "Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили… заявил, что часть полка АЗОВ были выведены из зоны АТО и переброшены на западную границу Украины, чтобы помешать Саакашвили попасть в Украину.

    Это ложная информация. Полк АЗОВ никогда не оставляет зону АТО, ведь наши пункты постоянной дислокации расположены в секторе "М". Единственный раз, когда отдельные подразделения полка АЗОВ оставляли зону АТО и выходили на Запад, был в мае 2016 года. Тогда по приглашению на тот момент председателя областной государственной администрации Одесской области Михаила Саакашвили были направлены личный состав и техника нашего подразделения для того, чтобы предотвратить возможные провокации пророссийских сепаратистов в самой Одессе. Тогда наши бойцы обеспечили защиту границы с непризнанной ПМР и спокойствие во всем регионе. С того момента все подразделения полка АЗОВ несут службу по защите нашего государства исключительно в зоне проведения АТО", — говорится в заявлении, которое на странице в Facebook опубликовал "Национальный корпус" — гражданское крыло "Азова".

    Facebook "национальный корпус"
    Заявление полка "Азов" относительно Михаила Саакашвили

    "Азовцы" допускают, что Саакашвили мог ошибиться и ждут от него опровержение распространенной информации. 

    Высказался по поводу данной ситуации и внефракционный народный депутат, комбат "Азова" Андрей Билецкий.

    Давид Саакашвили
    kavkaz-uzel.eu
    Брат за брата. Скандал с Давидом Саакашвили на фоне встречи Михо

    "У меня нет больше комментариев, чем те, которые написали побратимы из "Азова". Добавлю только, что пока Михо (Михаил Саакашвили — Ред.) со своим дружком Петром Алексеевичем (Петром Порошенко — Ред.) любили друг друга, а потом ссорились — эти люди защищали Родину. И надо быть последними отбросами, чтобы втягивать честное имя украинского солдата в свои политические игрища", — написал нардеп в своем блоге на "Украинской правде".

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    Как сообщалось, Михаил Саакашвили ранее заявлял о том, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.

    Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

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