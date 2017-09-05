Украина получила от Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, заявил заместитель главы Минюста Украины Сергей Петухов.

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"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили, запрос главной прокуратуры Грузии был адресован Минюсту Украины и Генпрокуратуре Украины", — сказал Петухов во вторник на брифинге.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что тот предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили тогда находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

Саакашвили уже заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину.