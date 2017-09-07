наверх
07.09.201705:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Въезд Саакашвили в Украину будет зависеть от одного человека на границе

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (331)

    (обновлено: )102
    Первый заместитель начальника Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк подчеркнул, что решение о пропуске или непропуске принимает младший инспектор пограничной службы на основании наличия соответствующего документа.
    Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 чен — РИА Новости Украина. Решение о пропуске бывшего председателя Одесской областной госадминистрации и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на территорию Украины будет принимать младший дежурный инспектор пограничной службы, заявил первый заместитель начальника Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

    Илья Кива о расстреле соратников Саакашвили. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Кива подтвердил готовность расстреливать соратников Саакашвили

    Ранее в ГПСУ сообщили, что не получали какого-либо приказа о запрете въезда в Украину Саакашвили.

    Читайте также: "Азов" ждет, что Саакашвили возьмет свои слова назад

    "Решение о пропуске или непропуске принимает младший инспектор пограничной службы. И один из основных условий пропуска или непропуска — это документ, который дает право пересечения государственной границы. Если господин Михаил Саакашвили предоставит действительный документ, который дает право инспектору пограничной службы принять решение о пропуске, он будет пропущен. Если не предоставит — будет непропущен", – сказал Серватюк на заседании подкомитета парламентского антикоррупционного комитета в среду, передает ТСН.

    Он также пообещал лично приехать на пункт пропуска "Краковец" 10 сентября, чтобы проследить за соблюдением порядка на границе.

    Ранее о намерениях встречать Саакашвили 10 сентября на границе сообщили ряд народных депутатов, представители различных политических сил и общественных организаций.

    Читайте также: Реформа образования: что будет новенького? Весь список

    Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Оксана Сыроид. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Партия регионов. Архивное фото
    Горячая осень 2017: новый политсезон