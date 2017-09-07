Въезд Саакашвили в Украину будет зависеть от одного человека на границе

КИЕВ, 7 чен — РИА Новости Украина. Решение о пропуске бывшего председателя Одесской областной госадминистрации и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на территорию Украины будет принимать младший дежурный инспектор пограничной службы, заявил первый заместитель начальника Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

Ранее в ГПСУ сообщили, что не получали какого-либо приказа о запрете въезда в Украину Саакашвили.

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"Решение о пропуске или непропуске принимает младший инспектор пограничной службы. И один из основных условий пропуска или непропуска — это документ, который дает право пересечения государственной границы. Если господин Михаил Саакашвили предоставит действительный документ, который дает право инспектору пограничной службы принять решение о пропуске, он будет пропущен. Если не предоставит — будет непропущен", – сказал Серватюк на заседании подкомитета парламентского антикоррупционного комитета в среду, передает ТСН.

Он также пообещал лично приехать на пункт пропуска "Краковец" 10 сентября, чтобы проследить за соблюдением порядка на границе.

Ранее о намерениях встречать Саакашвили 10 сентября на границе сообщили ряд народных депутатов, представители различных политических сил и общественных организаций.

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Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.