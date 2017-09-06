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    Фотоленты

    "Прочь гастролеров". Во Львове "сожгли" Саакашвили

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (330)

    (обновлено: )3910
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину во Львове.

    Несколько десятков человек в среду митинговали под мэрией во Львове против возвращения экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Украину.

    Читайте также: Брат за брата. Скандал с Давидом Саакашвили на фоне встречи Михо

    В ходе протеста они подожгли соломенное чучело Саакашвили и самостоятельно потушили его огнетушителями.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото
    Экстрадиция Саакашвили, в принципе, возможна – юрист

    Участники акции заявили, что во времена руководства Саакашвили многие жители Одесской области были обмануты.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что тот предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили тогда находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

    Саакашвили уже заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину. 

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