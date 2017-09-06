"Прочь гастролеров". Во Львове "сожгли" Саакашвили

Несколько десятков человек в среду митинговали под мэрией во Львове против возвращения экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Украину.
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В ходе протеста они подожгли соломенное чучело Саакашвили и самостоятельно потушили его огнетушителями.
Участники акции заявили, что во времена руководства Саакашвили многие жители Одесской области были обмануты.
Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что тот предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили тогда находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.
Саакашвили уже заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину.