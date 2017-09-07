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    Политика

    "Не проходной двор". Пограничники усилят наряды в день приезда Саакашвили

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (332)

    (обновлено: )23501
    Помощник главы Погранслужбы Олег Слободян заявил, что "это граница, а не проходной двор", поэтому пограничные наряды будут усилены в день приезда Михаила Саакашвили в Украину.
    Митинг Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Пограничная служба во избежание провокаций усилит наряды на западном пункте пропуска в день прибытия бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, сообщил в четверг помощник главы ведомства Олег Слободян.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он выразил намерение вернуться в Украину с территории Польши 10 сентября. Партия Саакашвили "Движение новых сил" в четверг сообщила, что его готовы встречать на границе 27 депутатов Верховной Рады, в том числе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

    Акция против приезда Михаила Саакашвили в Украину
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    "Особых мер не будет и не должно быть, но, учитывая то, что некоторые политические силы планируют собрать перед пунктом пропуска большое количество людей – это все-таки граница, а не проходной двор – конечно, мы будем усиливать пограничные наряды. Мы не уверены, что при таком количестве людей обойдется без провокаций", – заявил Слободян интернет-изданию "Украинская правда".

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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