Приказа о запрете въезда в Украину Саакашвили не было - Погранслужба

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины на сегодняшний день не имеет поручений относительно запрета на въезд в страну бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, заявил в среду первый замглавы ведомства Василий Серватюк.

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"(Госпогранслужба — ред.) на сегодняшний день не имеет и не имела никакого поручения одного из правоохранительных органов о запрете на въезд Михаила Саакашвили на территорию Украины… запрета не было, нет и, я думаю, что его никогда не будет, это мифы и домыслы", — цитирует Серватюка агентство УНИАН.

Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.