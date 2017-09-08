Возвращение Саакашвиви. КПП "Краковец" огородили колючей проволокой

Пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей, через который экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планирует въехать в Украину, огородили колючей проволокой, сообщает Радио Свобода.

Несколько дней назад пункт пропуска "Краковец" на украинском-польской границе огородили спиральной режущей проволокой, которая протянута слева и справа от ворот въезда.

Пограничники отказываются комментировать ситуацию. Неофициально известно: чтобы исключить прорыв активистов, поддерживающих Саакашвили, на границу.

Также перед въездом на пункт пропуска несколько недель назад установили командно-штабную машину связи. Это обусловлено, по информации Госпогранслужбы, с усилением мер безопасности на всех участках украинской границы из-за проведения российско-белорусских учений "Запад-2017".

Отметим ранее представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян заявлял, что пограничные наряды на пункте пропуска "Краковец" будут усиленны, чтобы не допустить провокаций.

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Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

Как сообщалось, Михаил Саакашвили ранее заявлял о том, что намерен вернуться в Украину 10 сентября.