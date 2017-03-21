Крик души. Петиции киевлян: главные темы и приколы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Киевляне все больше обеспокоены качеством жизни, экологией и санитарным состоянием города, судьбой бездомных животных, а также незаконной застройкой природных зон. В стремлении улучшить жизнь в городе они продолжают активно публиковать электронные петиции на сайте КГГА. При этом рядом с серьезными предложениями, создаются и достаточно оригинальные.

РИА Новости Украина собрала для читателей самые интересные предложения киевлян.

Отключить отопление

С весенним потеплением на сайте КГГА стало появляться все больше петиций с требованием к "Киевэнерго" отключить отопление в квартирах.

"Весна на дворе, температура уже держится плюсовая — "Киевэнерго" кочегар отопления и не думает останавливаться, платежки затем заоблачные придут за тепло, что нам уже не нужно", - пишет с возмущением автор петиции Андрей Оселедько, которая уже собрала более 1500 подписей.

Где чистота?

Обеспокоены киевляне экологией и санитарным состоянием столицы из-за загрязнения воздуха промышленными отходами. Жители обращают внимание на крайне сложную ситуацию в Днепровском и Дарницком районах Киева. "Особенно через мусороперерабатывающий завод "Энергия" и Бортническую станцию аэрации. Жителям района вблизи м. Осокорки, м. Позняки, м. Харьковская и м. Вырлица иногда просто нечем дышать! И здесь еще Киевские власти намерены убрать последний клочок природы — Дарницкое лесохозяйство! По данным сотрудников Дарницкой райадминистрации власть Киева уже имеет проекты по вырубке деревьев в районе. Красный Хутор и застройки этой местности!", - пишет автор петиции "Спасем парк (Дарницкого района)" Полина Коваленко, под которой уже подписались почти 4000 человек.

Кроме того, петиция о вынесении фанерного завода "Фанплит" за пределы Киева уже собрала более 6000 голосов из 10 тысяч необходимых.

Штраф или дог-пакет

Также среди последних петиций киевлян — ввести штрафы за выгул собак без двух пакетов и лопатки для уборки фекалий.

"SOS! Очень досадная статистика санэпидемстанции г. Киева! Каждая мама или бабушка знает от гастроэнтеролога, что именно загрязнение придомовых территорий и улиц города

Киева собачьими фекалиями приводит к массовому заболеванию детей…", — пишет автор петиции Елена Артеменко.

Кроме того, жители столицы призывают наладить систему постоянного мытья улиц и тротуаров в Киеве для обеспечения соответствующего санитарного состояния.

В то же время одна из петиций — о создании сети общественных туалетов уже набрала необходимые 10 тысяч голосов. В мэрии пообещали разработать предложения для реализации.

Также киевляне призывают ввести штрафы за курение в общественных местах. Соответствующая петиция уже собрала почти 2000 подписей. "Выпустили закон, а толку ноль. Выделите хоть небольшой ресурс на регуляцию соблюдения закона о курении в общественных местах!", — жалуется автор петиции Игорь Серый.

Бездомные животные

Немало петиций на сайте КГГА посвящены судьбе бездомных животных. В частности, киевляне требуют создать департамент по защите животных, за это уже отдали голоса 2261 киевлян. Петиция о том, чтобы признать киевских котов частью экосистемы Киева и позволить им проживать в подвалах и на чердаках, где они будут очищать город от крыс и мышей — уже набрала более 10 тысяч голосов. Однако пока непонятно, как эту идею будут воплощать в жизнь. Ведь киевские чиновники уже забраковали петицию о создании зоополиции (набрала 10 тысяч голосов), мол, не могут ее создать по закону.

Удивили: метро по 20-30 грн, мыловарня

В то же время есть на сайте КГГА и достаточно необычные петиции. Так, некоторые киевляне просят увеличить стоимость проезда в метро до 20-30 гривен, а еще одни — включать в час пик классику вместо объявлений по технике безопасности.

"Сейчас тариф на метро 4 грн — это делает его убыточным (сейчас КГГА оценивает себестоимость проезда в 6 грн). Чтобы быстрее строились новые станции и развивалось метро, надо поднять его до европейского уровня — это должно быть 20-30 грн", — предлагает автор петиции Юрий Никшич.

Делятся киевляне и другими предложениями, в частности, создать в столице службу, которая оперативно сможет определять местонахождение мобильных телефонов, которые были украдены или утеряны.

Еще — открыть свою мыловарню, чтобы киевляне могли научиться самостоятельно делать мыло и отказаться от импортного. Однако петиция пока набрала лишь 25 подписей.