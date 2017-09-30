Арест предприятий Коломойского: власть опоздала – адвокат

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Печерский райсуд Киева арестовал имущество Орджоникидзевського горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепразота". Эти предприятия контролируют бывшие владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Запрет наложен в рамках дела о махинациях "ПриватБанка", которое было возбуждено еще три года назад. Должностные лица "ПриватБанка" подозреваются в завладении 19 миллиардами гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование финучреждения.

Арест имущества ряда предприятий в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз.

Страница "Вконтакте" Виктора Чевгуза Виктор Чевгуз

(текст публикуется на языке оригинала)

Що означає "наклали арешт на підприємства"?

– Звичайно, що підприємство буде і далі працювати. Рахунки, особливо на зарплату, операційні рахунки, які дозволяють підприємству отримувати гроші, сплачувати податки, сплатити, розрахунки проводити, вони, звичайно, не заблоковані.

Але якщо подивитися на ухвалу, на яку ви послалися, Печерського суду від 14 вересня 2017 року, то у мене таке враження, що ця ухвала винесена лише для того, щоб поговорили на радіо, чи написати, щоб прокуратура відзвітувала, що вони такі круті, аж через три роки наклали арешт.

Справа в тому, що це треба було зробити три роки назад, бо за ці три роки вже могли тричі їх перепродати, і розкрурочити, розібрати на металобрухт все, що завгодно. Три роки чекали. Але якщо подивитися ухвалу, там написано, що клопотання прокурора задовольнити і перше: накласти арешт на майно. І це перелічене майно, цих чотирьох заводів, а далі: ухвала підлягає негайному виконанню.

Яким чином? Я розумію, якщо була б далі другим, перше: накласти арешт, а друге — заборонити відчуження, продаж тощо. По-третє, попередити керівників, власників, про кримінальну відповідальність за дії, які вчиняють супротив цій ухвалі, щоб ця ухвала направлена була в нотаріальні органи, які здійснюють оформлення договорів куплі-продажу і все інше. Цього нічого немає.

Накласти арешт підлягає негайному виконанню і копію ухвали для відому направити ПАТ, і перелічуються чотири заводи. Я не здивуюсь, якщо вони завтра, післязавтра, ці заводи будуть продані, ще щось з ними продано.

Тобто абсолютно воно не забезпечить виконання процесуальних рішень по тій кримінальній справі. Всі підприємства, в тому числі і об'єкти нерухомого майна, де знаходиться канал "1+1", земельні, вони звичайно діяти і повинні діяти. Це не завдання суду, який накладає арешт, бо вони не працювали. Але ніхто їх опечатувати не буде. Вони працювати і це не треба робити.

Те що працюватимуть, це непогано.

– Ні, то це зобов'язання закону, забезпечення процесуальних рішень. Накладення арешту, ні в якому випадку не передбачає заборону працювати. Ви ж розумієте, так можна всю державу розвалити.

Накладення арешту не гарантує того, що ці підприємства не можна продати?

– В такій формі, як викладена ухвала – ні. Там немає заборони про продаж, немає заборони у якості іпотеки, в якості застави майна.

Можна зараз під ці підприємства набрати кредитів втричі більше, як 19 мільярдів, що банк надав, тобто НБУ надав "ПриватБанку". Але таке питання можна задати НБУ і фінансовому контролю. Були ж роздані кредити. "ПриватБанк" роздавав кредити своїм.

Там написано навіть, що Коломойський сам собі кредити давав. То куди вони дивилися? Де контроль був. Мільярдні суми йдуть за кордон. Розслідують не все. Рівень слідства зараз в ГПУ, зокрема я приймаю по кільком справам участь. Люди, які мають дипломи про юридичну освіту, але жодного поняття не мають, як розслідувати злочини, як доводити, як відстоювати ці права держави.

Є у нас певний досвід розслідування справ в фінансовому секторі, з якимись фінансовими махінаціями та з великими сумами коштів?

– Ми можемо назвати приклад, коли буде хоч один вирок. Але щось я не бачу жодного вироку. От якщо дядька якийсь щось вкраде, мішок картоплі, то він через три дні буде сидіти і буде накладений арешт.

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Що характерно, по звичайним таким справам пересічних громадян, там накладається арешт навіть на майно не лише винної особи, навіть не винної, ще воно не доведено нічого, підозрюваного, на близьких його, рідних, колишніх дружин, накладається арешт на майно і ми роками судимося з державою, щоб зняти незаконний арешт. А тут, де розкрадання мільярдів доларів – абсолютно нічого немає. Я випадків таких привести не можу.

Ранее экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Коломойский, владея системой "Приват 24" может саботировать работу "ПриватБанка", но только в крайнем случае.