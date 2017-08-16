Гужва: обыски в "Страна.ua" - месть за пленки Онищенко

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. На прошлой неделе СБУ проводило обыски в редакции интернет-издания «Страна.ua». Также СБУ обыскивала квартиры нескольких журналистов.

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, обыски санкционированные, проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье о разглашении государственной тайны. Сотрудники спецслужбы проверяют компьютерную технику на наличие материалов, составляющих государственную тайну.

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Стоит напомнить, что это был второй обыск в издании за это лето.

О причинах обысков высказался главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Когда меня задерживали за вымогательство, все говорили: это не свобода слова, это не вопросы журналистики, это вопросы чисто криминальные, было вымогательство, вот и его и задержали. Теперь же видно, что когда идет фабрикация дела одного за другим, то уже для всех очевидно, что речь идет не о каком-то отдельном уголовном проступке, в котором меня якобы подозревают, а в системном давлении на наши СМИ в качестве мести за нашу редакционную политику. За те материалы, которые у нас выходили, в первую очередь, конечно же, за так называемые пленки Онищенко. По нашим данным, как раз именно с публикации этих записей и начались большие проблемы у нас с силовыми структурами, которым была дана команда фабриковать против нас уголовные дела в ускоренном порядке", — заявил журналист.

Ранее глава САП Назар Холодницкий заявил, что записи народного депутата Александра Онищенко не предоставили никакой полезной информации для следствия, а в показах самого беглого парламентария нет никакой конкретики.