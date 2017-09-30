Хроника 29 сентября: языковые квоты на ТВ, арест предприятий Коломойского

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина чтит память жертв Бабьего Яра, в Николаеве со стрельбой и погоней задержали военных, а причиной ЧП на военных арсеналах, вероятно, были диверсии РФ, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Под Хмельницким упал военный самолет

Учебно-тренировочный самолет Л-39 рухнул в 12:21 в районе населенного пункта Староконстантинов, во время выполнения учебного полета была потеряна связь с воздушным судном. Погибли два пилота. Они пытались направить падавшую машину вдоль населенных пунктов в поля, чтобы уменьшить человеческие жертвы, сообщает Depo.Хмельницкий, ссылаясь на предварительные данные.

По информации СМИ, в результате катастрофы военного самолета погибли подполковник Сергей Бородаченко и старший лейтенант Михаил Ткаченко.

Военный прокурор сил АТО Олег Сенюк сообщил, что крушение военного самолета Л-39 расследуется по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов, которое привело к тяжелым последствиям).

В Николаеве со стрельбой и погоней задержали военных — СМИ

Сотрудники патрульной полиции Николаева рано утром в пятницу со стрельбой задержали группу военнослужащих с явными признаками алкогольного опьянения, сообщило местное издание "Novosti N".

Согласно сообщению, правоохранители заметили микроавтобус, который двигался по проспекту Центральному с выключенным светом фар. Инцидент произошел около 5:00. Патрульные по громкоговорителю потребовали остановиться, на что водитель микроавтобуса не отреагировал, начав ускорение движения.

Украина чтит память жертв Бабьего Яра

В Киеве 29-30 сентября вспоминают жертв трагедии в Бабьем Яре. Семьдесят шесть лет назад начались массовые расстрелы евреев в Бабьем Яре в ходе Великой Отечественной войны.

Памятное шествие "Путь памяти", приуроченное к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, состоялось в Киеве. Участники молча прошли "Дорогой смерти", повторив таким образом маршрут, которым 76 лет назад, не догадываясь, что их ожидает, шли жертвы трагедии.

Бабий Яр стал символом геноцида евреев в период Второй мировой войны.

СМИ назвали имя нового главы Нацбанка

Национальный банк Украины (НБУ) вместо Валерии Гонтаревой возглавит ее первый заместитель Яков Смолий, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на свои источники. По данным издания, вторым кандидатом на этот пост был председатель правления Райффайзен Банк Аваль (Украина) Владимир Лавренчук, однако он не нашел должной поддержки.

Арестованы четыре предприятия Коломойского

Печерский районный суд Киева арестовал имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепроазота", подконтрольных Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Арест наложен в рамках производства о махинациях "ПриватБанка", которое было открыто три года назад.

В Киеве обнаружили обезглавленный труп мужчины

В Святошинском районе Киева в пятницу нашли обезглавленный труп, сообщается на сайте телеканала "Эспрессо". Как отмечается, тело мужчины без головы обнаружили работники теплосетей. Во дворе разрыта яма, ведутся ремонтные работы, и именно в ней нашли погибшего.

Водителей обяжут ездить по-новому с 1 октября

Согласно вступающим в силу с 1 октября правилам, украинские водители должны будут включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции.

Как поясняется, новые правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями. За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

На украинском ТВ вводятся языковые квоты — Порошенко

В пятницу, 29 сентября, президент Петр Порошенко анонсировал введение языковых квот на украинском телевидении, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter

Причиной ЧП на военных арсеналах, вероятно, были диверсии РФ — Луценко

Причиной последних пожаров на военных арсеналах Украины, скорее всего, были диверсии со стороны России, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии. По взрывам в Балаклее мы установили перелет через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды, ставшие причиной взрыва под Балаклеей. Таким образом, это диверсия Российской Федерации, которая уничтожает нашу военную инфраструктуру", – заявил Луценко.

Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за моста в Крым

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за нанесение "экологического ущерба" в результате строительства моста в Крым, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. При этом он не уточнил, в какой именно суд Порошенко захотел пожаловаться.

ДНР запустила свой метзавод — Захарченко

Бывший Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), в настоящее время Юзовский металлургический завод, возобновил работу, заявил журналистам глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

"Вчера Юзовский металлургический завод совершил первую технологическую плавку. У нас пошел свой металл. Мы полностью создали производство. ДНР запустила свой метзавод", — сказал Захарченко.

Киев должен вести жесткий диалог по закону об образовании — Климкин

Украина должна вести конструктивный и жесткий диалог с европейскими партнерами относительно языковых положений нового закона об образовании, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Также он отметил, что в видении Венгрией украинского закона "присутствуют эмоции, которые исходят еще с Первой мировой войны».

В Польше приняли закон о депортации нелегалов в Украину

В Сейме Польши в пятницу, 29 сентября 2017 принят закон о реадмиссии — возвращении иностранцев, незаконно пересекших границу между Польшей и Украиной, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Главная задача принятого в Польше документа — установление подробных правил сотрудничества между официальными Варшавой и Киевом по вопросу возвращении иностранцев, которые незаконно пересекли госграницу.

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Легендарная советская фигуристка скончалась в Швейцарии

Двукратная олимпийская чемпионка советская фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая в дуэте с Олегом Протопоповым, скончалась в Швейцарии на 82-м году жизни. Ранее у нее было выявлено онкологическое заболевание, заявил агентству "Р-Спорт" бронзовый призер Игр-1984 Олег Макаров.