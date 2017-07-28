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    Без Онищенко: "Укргаздобыча" заработала почти 1,5 млрд грн за год

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    Как отмечается, во время существования так называемой "газовой схемы" Онищенко за 3 года эта газодобывающая компания задекларировала 25 млн гривен прибыли.
    Укргаздобыча
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. За этот год ПАО "Укргаздобыча" заработало почти полтора миллиарда гривен. О доходах компании в эфире "5 канала" сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. По его словам, сейчас это крупнейший плательщик налогов в государстве.

    В то же время, по его словам, во время существования так называемой "газовой схемы" Онищенко за 3 года эта газодобывающая компания задекларировала 25 млн гривен прибыли.

    "Если брать ситуацию в целом, то группа ликвидирована и схема ликвидирована, и за три года функционирования скважин государство получило прибыли 25 миллионов гривен. А сейчас когда схема ликвидирована? 1 млрд 400 млн. И сейчас "Укргаздобыча" перешло на первое место налогоплательщиков. Это как раз пример того, что главный результат – не только арест, а ликвидация коррупционной схемы", — заявил директор НАБУ.

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