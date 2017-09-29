После Калиновки. Начальник Генштаба – под "крышей" Порошенко

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Кого принесут в жертву и публично объявят виновным во взрывах артскладов в Калиновке, сейчас решают в Генштабе. Погоны трясутся у многих. Офицеры-паркетчики перешептываются по углам и, уверены, что пожертвуют очередным заместителем начальника генштаба Виктора Муженко, как это принято в украинской армии. А тема постепенно утихает – вместе со взрывами.

Бах-бах и… мимо!

На удивление быстро после взрывов под Винницей поменялся вектор обвинений. В первый день все кричали о диверсантах и спланированном теракте, конечно же, с указаниями напрямую с Лубянки.

kmu.gov.ua Гройсману с воздуха показали разбомбленные склады под Винницей

В Генеральном штабе причину пожара и взрывов на складах в Калиновке видели в диверсии. Потому что "склад был закрытым, режимным объектом, поэтому посторонние люди не могли туда зайти "просто так"", как заявлял спикер генштаба Богдан Сеник.

В СБУ тоже настаивали на версии "диверсия" и даже открыли уголовное производство по этой статье. Но, как оказалось, погорячились и сами себе подложили свинью. Оказывается накануне взрыва в Винницкой области начались антитеррористические учения, в которых приняли участие представители СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженные Силы, пограничники и другие региональные субъекты борьбы с терроризмом, органы власти и самоуправления, отряды территориальной обороны. И как-то неудобно получилось: все подняты в ружье, все должны противостоять террористической угрозе…

По идее, мышь не должна было пробежать незамеченной, а тут – пожар на складах боеприпасов, да еще организованный диверсантами.

Кроме этого, разные советники главы МВД раздували нешуточный огонь, рассказывая об очередных происках врага в лице хорошо замаскированных и заброшенных агентов Кремля, которые совершают теракты в центральной части страны.

Тучи над Муженко

Разные спикеры из разных ведомств наговорили о диверсии в три короба и даже предположили, что забросить огонь на территорию охраняемых складов могли с помощью дрона. Якобы кто-то из спасшихся военных рассказывал, что до того, как начался пожар, они слышали подозрительное жужжание.

Только спустя время по версиям прошелся главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Диверсионных групп, о которых говорит Фейсбук, следствие на территории Винницкой области не установило. Данных о беспилотных летальных аппаратах следствие, которое начало работать через полтора часа с начала взрывов, не установило… Никаких групп, о которых говорил советник министра обороны (Юрий Бирюков), ДРГ или тех, кого задержали или кто-то сбежал, не было", — сообщил Матиос.

Также, по его словам, на складах, как оказалось, не работала пожарная сигнализация. Не хватало 50% технических средств для тушения пожара. Склады охранялись пожилыми людьми из ВОХРа за низкую зарплату. Более того, как отметил Матиос, на одном из военных складов Украины были задержаны два пьяных офицера, которые охраняли ракеты для "Точка-У". Канал Телеканал Прямий на youtube Беспилотник снял горящие склады боеприпасов под Винницей

Глава СНБО Александр Турчинов на заседании военного кабинета требовал отставки главы Генштаба Виктора Муженко. Да и ранее Турчинов возложил ответственность за пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области на всю вертикаль руководства обороны страны, начиная с главы Генштаба Виктора Муженко.

"Мы продемонстрировали, что не способны защитить наши стратегические арсеналы", — заявил Турчинов.

Но Муженко заявил, что он не собирается уходить в отставку.

"Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится", — заявил глава Генштаба.

Впрочем, крайние всегда находились. После взрывов в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены около 80 человек: начиная от увольнения и заканчивая снятием с должности, разжалованием и понижением должностей. После взрывов складов в Сватово был уволен заместитель начальника Генштаба, а также привлечены к ответственности и объявлено о служебном несоответствии шести генералам и 46 офицерам.

Но склады охранять лучше не начали. Выводов вновь пришедшие на должности уволенных, не сделали, судя по пожару в Калиновке.

Свои люди не пострадают

Хотя многие жаждут крови верховного главнокомандующего, они ее не дождутся, сообщил РИА Новости Украина военный эксперт Олег Жданов.

"Нет, отставки Муженко за пожар и взрывы на складах в Калиновке не будет. Президент не уволит преданного ему человека. Муженко держится за должность, каждый день ездит в АП и докладывает президенту о состоянии вооруженных сил и клянется в верности, вплоть до того, что готов вывести войска на защиту президента, чтобы Порошенко не повторил участи Януковича.

Президент не смог выбить из седла Авакова и взять под контроль МВД — внушительный силовой блок – и не смог перехватить инициативу по управлению над Нацгвардией, о чем свидетельствует то, что на параде он проигнорировал командующего Нацгвардией — не подал ему руку. facebook.com/DronariumUkraine Пожар на складах под Винницей с высоты птичьего полета

Муженко единственный, на кого он надеется опереться", — отмечает Олег Жданов.

Именно поэтому президент не делал никаких заявлений по поводу взрыва в Калиновке. Очень скоро эту тему забудут. Порошенко ее проигнорировал в надежде, что это его спасет. Но пока Муженко его тянет как якорь на дно, подчеркивает эксперт.

"Максимум кем сегодня пожертвуют, так это кем-то из замов Муженко. Хотя там нет прямого ответственного лица. В структуре ВСУ есть три должностных лица, которые несут персональную ответственность за хранение и сбережение боеприпасов. Это начальник ЦРАУ – центрального ракетно-артиллерийско управления, начальник вооружения и начальник Генштаба. Но это не значит, что кем-то пожертвуют. По моей инсайдерской информации, в Калиновке ВОХРовцы постоянно были пьяные и приторговывали толом и тротилом. Местные браконьеры у них отоваривались взрывчаткой", – рассказывает военный эксперт.

По сути, подобное состояние, разброда и шатания, сегодня – на всех складах Украины, поэтому это уже четвертое ЧП с 2014 года. Но на это все закрываются глаза.

"Муженко авторитарен не хуже Порошенко. Когда ему рассказывают о каких- то недостатках и проблемах, он это воспринимает как личную обиду и считает, что это предвзято.

Фото со страницы ГСЧС в Facebook Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты

Я точно знаю, что в мае этого года на базе в Калиновке была проверка и в акте было написано, что состояние базы неудовлетворительное, что она не отвечает нормам и требованиям, что может привести к трагическим последствиям или катастрофе. Но он сказал, что это предвзятое отношение и этот акт положили под сукно. Все об этом прекрасно знали. И вопрос, когда загорится какой-то следующий склад, риторический. Это может произойти в любой момент", — подчеркивает Олег Жданов.

Сегодня можно считать, что версии халатность и умышленный поджег склада под Винницей конкурируют между собой. Что в приоритете, должно установить следствие. Но, как подчеркивает эксперт, в любой цивилизованной стране после стольких взрывов складов с боеприпасами, нормальный начальник Генерального штаба подал бы в отставку сам. Но Муженко сам уходить не собирается.