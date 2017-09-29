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29.09.201715:39
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    Фотоленты

    Сгоревшие военные склады под Винницей с высоты птичьего полета

    Тема:

    Взрывы под Винницей: расследование (112)

    (обновлено: )223
    Воронка от взрыва на военных складах в Калиновке
    Гройсману с воздуха показали разбомбленные склады под Винницей
    Воронка от взрыва на военных складах в Калиновке
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    Гройсману с воздуха показали разбомбленные склады под Винницей
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    Воронка от взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua
    Гройсману с воздуха показали разбомбленные склады под Винницей
    kmu.gov.ua
    Воронка от взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua
    Гройсману с воздуха показали разбомбленные склады под Винницей
    kmu.gov.ua
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua

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    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для разминирования территории возле склада с боеприпасами в Винницкой области потребуется около двух месяцев.

    "Работы начаты и будут продолжаться до восстановления. Для того, чтобы 10 тысяч гектаров сегодня нам обследовать, понадобится около двух месяцев. Ближайшие территории уже обследованы и разминированы. Работа будет продолжаться до конца ноября. Возможно (они закончатся) раньше", — сказал Гройсман на брифинге в Винницкой области в пятницу.

    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

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