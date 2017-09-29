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    Взрывы на складе под Винницей. Все эвакуированные жители вернулись домой

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (102)

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    Поданным Винницкой областной администрации, "все эвакуированные вернулись домой, кроме больных, которые были эвакуированы из ЦРБ Калиновского района".
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке. Эвакуация населения
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Жители пгт Калиновки и близлежащих сел, которые были эвакуированы из-за взрывов на складах боеприпасов под Винницей, вернулись в свои дома, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Facebook Eugene Stepanenko
    Огненное зарево над Винницей. Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

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    "Все эвакуированные вернулись домой, кроме больных, которые были эвакуированы из ЦРБ Калиновского района. В настоящее время в Винницкой центральной районной больнице остаются 48 человек, в т.ч. 14 детей и 7 жителей Калиновского района и в КП "Казатинская ЦРБ" 8 человек", — говорится в сообщении ОГА.

    Сообщается также, что с прибытием населения началось восстановление энерго-, газоснабжения и связи.

    "Без электроснабжения оставались частично г. Калиновка, полностью были отключены населенные пункты Лавровка, Павловка, Сосенка, Сальник, Мизяковские Хутора", — уточнили в Винницкой ОГА.

    К настоящему времени, в результате проведенных работ, все населенные пункты подключены, проводятся мероприятия по приведению работы электрических сетей к нормальной схеме.

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    Также сообщается, что движение на автодороге М-21 Житомир — Могилев-Подольский восстановлено полностью. Однако съезд с этой дороги в направлении с. Павловка и с. Медведка запрещен.

    Восстановлено движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка — Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

    Ранее в ГСЧС сообщили, что одиночные взрывы на складе близ Калиновки будут продолжаться еще несколько суток, однако они не представляют опасности для населения. 

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    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке. Эвакуация населения
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