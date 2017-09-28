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28.09.201714:29
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    Беспилотник снял горящие склады боеприпасов под Винницей

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (91)

    (обновлено: )12720
    В интернете появилось видео горящих складов боеприпасов под Винницей с высоты птичьего полета. Беспилотник снял трассу, которая находится между Калиновкой, Павловкой и Сальником.
    Канал Телеканал Прямий на youtube

    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

    Смотрите также: Пожар на складах под Винницей с высоты птичьего полета

    По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.

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