Беспилотник снял горящие склады боеприпасов под Винницей

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

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По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.