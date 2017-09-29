Обвинение Генштаба в ЧП под Виннице предназначено президенту - Якубин

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Пожарная сигнализация на военных складах вблизи города Калиновка Винницкой области не работала. А половина технических средств охраны отсутствовали, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

Президент Украины Петр Порошенко считает, что пожар начался в результате диверсии. В то же время член коллегии МВД Антон Геращенко предлагает уволить главу Генштаба Виктора Муженко из-за ЧП. Муженко в свою очередь заявил, что его или его подчиненных не получится обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке.

Версии власти о случившемся прокомментировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире радиостанции Голос Столицы.

"На самом деле, мы в очередной раз убедились, что есть конфликт между командой президента и Арсеном Аваковым. Потому что в первую очередь из окружения Авакова начали звучать тезисы о том, что виноват Муженко, глава Генштаба, человек приближенный к президенту. То есть в действительности мы наблюдаем такую своеобразную потасовку во властной команде, когда в публичном пространстве со стороны Авакова является попытка сделать виноватым якобы Муженко, а на самом деле речь идет о президенте", — заявил эксперт.

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