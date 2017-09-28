Диверсия в Калиновке? Над "вбросами" Банковой уже смеются – Корнейчук

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Калиновке Винницкой области продолжается ликвидация пожара на артскладе, который привел к детонации боеприпасов и серии мощных взрывов. Из населенного пункта и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

По данным Минобороны, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны – пригодные к применению. Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить, на утро четверга наблюдается единичная детонация.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". Уголовное производство передано по подследственности в Службу безопасности Украины. Наряду с этим главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следствие не располагает данными о диверсионных группах и беспилотнике в Калиновке Винницкой области, где начали взрываться боеприпасы на артскладах.

По словам Матиоса, охранявшие военные склады два старших офицера находились в состоянии полного алкогольного опьянения.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, власти не удалось убедить население в том, что причиной ЧП в Калиновке была диверсия.

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"Итак, в среду власть окончательно поняла: "впарить" обществу версию взрывов на складах в Калиновке по вине Путина не получится. На дворе уже не 2014 год. И над "вбросами" Банковой все только смеются. На Банковой грустно осознали: придется признать правду — это была служебная халатность", – написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ни глава государства Петр Порошенко, ни глава Министерства обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко не будут привлечены к ответственности после ЧП.

"А что для этого надо сделать? Во-первых, показать обществу, что взрывы на военных складах — это частое явление. Поэтому пошли статьи о сравнении с количеством взрывов на арсеналах в России. Дескать: а вот у них намного больше — и живут же себе спокойно, никто не требует отставки президента или министра обороны. Пример — блог политтехнолога Банковой Уколова на "УП", — подчеркнул Корнейчук.

Также, по его мнению, в данном контексте начались "манипулятивные выступления" связанных с Банковой спикеров с целью приуменьшить важность трагедии в Калиновке.

"Пример — заявление на 5-м канале советника Порошенко Бирюкова о том, что в Калиновке половина снарядов находилась вообще на утилизацию. И именно они взорвались. То есть — нам якобы и на руку такая дешевая утилизация боеприпасов. Таким образом, власть пытается сейчас максимально "спустить на тормозах" тему взрывов в Калиновке. Как они сделали с предыдущей трагедией в Балаклее весной этого года", — акцентировал аналитик.

Скриншот с сайта Facebook

Корнейчук считает, что властям все же удастся "замять" тему взрывов в Калиновке.

"Во-первых, у нашего народа коротка память. Никто через неделю не будет помнить о Калиновке. Да и СМИ живут сегодняшним днем. Во-вторых, у нас в стране нет оппозиции, которая могла бы раскручивать тему взрывов и требовать наказание власти за преступную халатность во время войны", – подытожил Корнейчук.