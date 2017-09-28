Военная прокуратура не нашла диверсантов на складах под Винницей

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следствие не располагает данными о диверсионных группах и беспилотнике в Калиновке Винницкой области, где вечером 26 сентября начали взрываться боеприпасы на артскладах. Об этом заявил Матиос на брифинге 28 сентября в Одессе.

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"Диверсионных групп, о которых говорит Facebook, следствием по изучению материальной службы безопасности, другими правоохранительными органами, на территории Винницкой области установлено не было, и данных об этом нет. Это первое. Второе. Данных о беспилотных летательных аппаратах следствием, которое начало работать спустя 1,5 часа после начала взрывов, не установлено", – сказал Матиос.

Кроме того, военный прокурор также заявил, что "никаких ДРГ, о которых говорил советник главы министерства обороны" не было.

"Мы должны установить причинно-следственную связь, почему так получилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года… Это ненадлежащее исполнение обязанностей охраной, или это фактическая диверсия, которая была осуществлена посторонними или лицами, которые имели доступ к территории складов", – продолжил Матиос.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

Ранее начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.