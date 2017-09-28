В Калиновке до сих пор детонируют боеприпасы - ГСЧС

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. По состоянию на 7:00 28 сентября на территории военного склада в Калиновке Винницкой области наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ГСЧС).

"К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 2 тыс. 350 чел. и 284 ед. техники, из них от ГСЧС 310 чел. о/с и 88 ед. техн. (в том числе 2 самолета АН-32П), Нацполиции – 394 чел. и 93 ед. техн., Нацгвардии – 227 чел. и 17 ед. техн., Вооруженных сил Украины – 937 чел. и 42 ед. техн., СБУ – 400 чел. и 30 ед. техн., Министерства здравоохранения – 30 чел. и 10 ед. техн., ПАО "Укрзализныця" – 52 чел. и 4 пожарных поезда", — сообщает ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание 7 домов вследствие попадания боеприпасов.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

Ранее начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.