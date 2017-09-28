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    В Калиновке до сих пор детонируют боеприпасы - ГСЧС

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (80)

    (обновлено: )27510
    Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации чрезвычайной ситуации в Винницкой области привлечены 2 тыс. 350 чел. и 284 ед. техники.
    Машина спасателей с остатками Града в Калиновке под Винницей
    Страна

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. По состоянию на 7:00 28 сентября на территории военного склада в Калиновке Винницкой области наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ГСЧС).

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 2 тыс. 350 чел. и 284 ед. техники, из них от ГСЧС 310 чел. о/с и 88 ед. техн. (в том числе 2 самолета АН-32П), Нацполиции  – 394 чел. и 93 ед. техн., Нацгвардии – 227 чел. и 17 ед. техн., Вооруженных сил Украины – 937 чел. и 42 ед. техн., СБУ – 400 чел. и 30 ед. техн., Министерства здравоохранения – 30 чел. и 10 ед. техн., ПАО "Укрзализныця" – 52 чел. и 4 пожарных поезда", — сообщает ГСЧС.

    Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание 7 домов вследствие попадания боеприпасов.

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

    Ранее начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.

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