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Появились кадры разрушенной школы под Винницей
21:42
27.09.2017
(обновлено:
21:43 27.09.2017
)
23
Интернет-издание "Страна" выложило кадры разрушенной школы поселка Павловка в Калиновском районе вблизи Винницы. Здание нуждается в капитальном ремонте - пострадала крыша, окна, стены.
Страна.ua/Youtube
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