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    Появились кадры разрушенной школы под Винницей

    (обновлено: )23
    Интернет-издание "Страна" выложило кадры разрушенной школы поселка Павловка в Калиновском районе вблизи Винницы. Здание нуждается в капитальном ремонте - пострадала крыша, окна, стены.
    Страна.ua/Youtube
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