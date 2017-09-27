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    В Виннице после взрывов на военных складах измерили радиационный фон

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (66)

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    Для Украины показателем в пределах нормы является 0,30 микрозиверт в час. Радиационный фон в Виннице после пожара в Калиновке находится в пределах нормы.
    Уровень радиации в Виннице после взрывов в Калиновке
    vinbazar.com

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Радиационный фон в Виннице после пожара на военных складах в Калиновке находится в пределах нормы, сообщает местный портал Vinbazar.com.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Замеры проводил специалист отдела организации мероприятий гражданской защиты ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области Олег Семенов.

    Для Украины показателем в пределах нормы является 0,30 микрозиверт в час.

    По данным издания, на площади возле "Книжки" штатный дозиметр-радиометр МКС-05 "Терра" показал 0.16 микрозиверт в час, а возле Башни — 0.14 микрозиверт в час.

    "У фонтана Рошен 0.09 микрозиверт в час. И на мосту, который находится на выезде из Винницы в направлении Калиновки, прибор выдал также 0.09", — говорится в сообщении.

    Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

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    Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". По данным Винницкой областной госадминистрации, на складах хранится почти 190 тысяч тонн боеприпасов.

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