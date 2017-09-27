Минобороны: взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины заявляет, что взрывы боеприпасов на военном складе в Винницкой области прекратились.

"По состоянию на 20.00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов… Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, меры по ликвидации последствий происшествия продолжаются, ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы по разминированию.

Накануне вечером на складах в Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.