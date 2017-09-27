На Винницу "напал" Порошенко. Тренд дня: взрывы на военных складах

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В ночь на среду, 27 сентября, в пгт Калиновка под Винницей загорелся военный склад. Населенный пункт в результате детонации боеприпасов вслед за пожаром потрясла серия взрывов. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. Пострадали по меньшей мере два человека.

По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. По данным СМИ, на 48 арсенале воинской части А1119 хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", всего 188 тыс тонн боеприпасов.

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Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. В Генштабе ВСУ не исключили, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

Это уже третий в этом году пожар на крупнейшем военном складе.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, в любой европейской стране в результате подобных ЧП министр обороны с громким скандалом уже лишился бы своей должности.

"Очередная трагедия с взрывами боеприпасов на складах Минобороны. Теперь в Калиновке под Винницей. А недавно — пожар на арсенале под Мариуполем. А весной — горели и взрывались снаряды на складах в Балаклее (Харьковская область). И причина везде одна — халатность при исполнении своих обязанностей. В любой бы европейской стране министра обороны давно уже выгнали со своей должности. Был бы громкий скандал. Но не в Украине, где министр — личный и преданный холуй президента", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул эксперт, именно глава государства Петр Порошенко "берет на себя весь негатив от перепуганных и пострадавших гражданских".

facebook.com/sosvinkal Последствия взрывов на складах боеприпасов в с. Калиновка

"Но в целом мы видим, что наша армия — это нечто страшное, которое стоит опасаться даже "своим". О каком летальном оружии от США можно говорить? О каком вступлении в НАТО? Знаете, власть долго нам рассказывала, что Путин нападет с учений "Запад-2017". А лучше бы провели инспекцию военных складов на предмет безопасности. Поскольку в итоге оказалось, что на Винницу "напал" Порошенко", — отметил Корнейчук.

Пост Дмитрия Корнейчука

Также аналитик назвал символичным, что взрывы произошли в день рождения президента, который постоянно говорит о боеспособной армии и сотнях миллиардов на ее содержание.

"А в Калиновке мы в очередной раз увидели суровую реальность…", — подытожил аналитик.

Пост Дмитрия Корнейчука

Политэксперт Юрий Романенко в свою очередь заявил, что власти пора делать выводы и проводить реформы, а не их имитировать.

"Просто нашим топам пора что-то делать, а не имитировать державотворення. Потому что имитации приводят к тому, что фейерверки идут по всей стране. Вот суть этой ситуации. Впрочем, вряд ли они что-то способны сделать, коли за 3,5 года инстинкт самосохранения в таких условиях не включился, то что должно его включить теперь? Поэтому увидим очередную прессуху с сотрясанием воздуха и никаких оргвыводов после этого", — отметил Романенко в Facebook.

По мнению эксперта, после ЧП под Винницей накажут "шестерок" и так дальше до следующего взрыва.

"Потому народ откровенно смеется, других эмоций они уже не вызывают. Смех сквозь слезы, кстати, потому что смеются за свой же счет, а он очень и очень высок", — резюмировал Романенко.

Юрист Андрей Портнов назвал инцидент под Винницей "невезением" властей.

Пост Андрея Портнова

"Опять украли, ограбили, угнали, напали, убили, сгорело, взорвали. Наверное, вы хорошие ребята, прекрасные европейские реформаторы и вам просто не везёт", — написал Портнов в Facebook.