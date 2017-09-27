Спецкор: в Винницкой области паника, власти не смогли успокоить людей

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Вечером 26 сентября на одном из крупнейших складов боеприпасов в стране, который находится в Калиновке Винницкой области начался пожар. Тысячам людей близлежащих сел пришлось эвакуироваться.

Всю ночь социальные сети пополнялись предложениями волонтеров о помощи в эвакуации, а также подробностями разлета боеприпасов. В общем уже эвакуировано более 30 тысяч людей. Пожар продолжают ликвидировать. Хотя официально сообщают об уменьшении детонации боеприпасов, местные жители утверждают, что интенсивность взрывов не изменилась.

Подробнее о происходящем в Винницкой области рассказала специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Ирина Коваленко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи вдалося локалізувати пожежу?

– Інтенсивність вибухів значно менша, ніж була навіть сьогодні рано-вранці. Якщо ще десь о сьомій ранку щосекунди вони лунали по декілька вибухів, то станом на зараз вже у декілька разів ця інтенсивність є меншою.

Також хочу зазначити, що більшість населення все ж таки евакуювалася. Хоча що стосується, наприклад, міста Калинівка, то там залишаються поодиноко мешканці, які все ж таки не покидають поки що територію міста. Одні не хочуть залишати свої домівки, інші повертаються туди аби подивитися, чи все з їхніми оселями добре.

І також ще сьогодні продовжується евакуація тих людей, які все ж таки не встигли, але хочуть переїхати у більш безпечне місце. Також в місті Вінниця розгорнуті штаби, де наразі приймають людей, яких евакуювали. Здебільшого вони розташовані у лікарнях міста Вінниці. А також у навчальних закладах.

Хочу також зазначити, що на місці вже працюють вибухотехніки та рятувальники. Стосовно локалізації пожежі, наразі інформації не було. Бачили досить багато вибухотехніків, машин. Багато все ж таки рятувальників, які працюють і кидають усі сили, аби все ж таки ліквідувати цю надзвичайну ситуацію.

Також відомо вже, як зазначили у ОДА, що планується, що з державного фонду резервного буде виділено 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожежі. Однак, це така досить попередня цифра, тому що наразі сказати повністю суму збитків, яка буде завдана, неможливо, тому що як ми знаємо, вибухи ще продовжуються. Також наразі ще не було інформації про жертви. Є лише інформація про потерпілих, однак їхньому здоров'ю наразі нічого не загрожує.

І ще є інформація, що у місті Калинівка пошкоджено чотири будівлі. Ситуація хоч і трошки стихла, зі зменшенням інтенсивності вибухів, однак все ж таки залишається напруженою. І поки що людей, звісно ж, не повертають масово додому.

У Вінниці паніки взагалі не спостерігається серед населення?

– Ні, не можна сказати, що все спокійно. Вінничани між собою обговорюють. Багато фейкової інформації з пліток з'являється, особливо у соціальних мережах, що десь буквально вчора ще ввечері і вночі з'являлася інформація про те, що на території Вінниці горіли заправки або якийсь стадіон.

Насправді з часом ця ситуація не підтверджувалася. Тобто можна сказати, що паніка звісно є, і кожен переживає за здоров'я, проте місцева влада запевнила, що безпосередньо місту Вінниці ніякої шкоди надзвичайна ситуація не принесе.

Тож і закликають вінничан бути спокійними, хоча звісно ж, не можна сказати, що вінничани спокійно відносяться до цієї ситуації. Тому що вибухи чутно і у Вінниці, і за Вінницею, і тому все ж таки ситуація є напруженою і психологічно для людей.

Наразі відомо, що обмеження щодо авіаперельотів в 50-кілометровій зоні над Калинівкою буде діяти щонайменше добу. Також раніше повідомлялося, що перекрита окружна, дорога на Київ. Це можете підтвердити?

– Я можу підтвердити те, що дійсно залізничне сполучення і також авіасполучення поблизу території, там, де відбувається надзвичайна ситуація, дійсно не здійснюється. Тобто якщо літають літаки, то це дозволено лише тим, хто задіяний у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Для інших авіарейсів, залізничних сполучень дійсно рух обмежено.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка

Що стосується автошляхів, то дійсно усі автошляхи перекриті поблизу Вінниці та в'їздні також. На сьогодні не пропускають патрульні, які створили такі блокпости. Вони не пропускають людей, аби уникнути жертв і також травмувань.

К слову, Украина постоянно теряет доверие в глазах цивилизованного мира: то всплывают оффшорные счета топ-чиновников, то не могут справиться с известными коррупционерами. Также существенно подпортил Украине имидж оружейный скандал. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.