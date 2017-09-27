Савченко связала взрывы близ Винницы с торговлей оружием

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко допускает, что пожар на складах боеприпасов в Винницкой области могли организовать с целью скрыть следы торговли Украиной оружием.

"Речь идет о следующем, мы видим очень много складов в Украине, которые подрываются. Как они подрываются, будет устанавливать следствие, но эти склады очень длительное время опустошались торговлей оружием. Сейчас все эти склады, которые взрываются, надо проанализировать, что находилось на складах", — заявила Савченко в среду в эфире телеканала "112 Украина".

Она упомянула презентацию незадолго до взрывов под Винницей нового отчета международной правозащитной организации Amnesty International, в котором говорилось о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. Госслужба экспортного контроля Украины опровергала эту информацию.

По мнению Савченко, при установлении истинных причин пожара на складах нужно "зрить в корень". "Мы не смотрим на то, что склады могли быть пустыми наполовину, поэтому они подрываются", — добавила она.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

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Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". По данным Винницкой областной госадминистрации, на складах хранится почти 190 тысяч тонн боеприпасов.