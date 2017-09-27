Интенсивность взрывов боеприпасов под Винницей существенно снизилась

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области снизилась в пять раз, территорию арсенала начали обследовать при помощи квадрокоптеров, сообщается на сайте областной госадминистрации.

"За ночь и утро 27 сентября из Калиновки и соседних сел эвакуированы почти 26 тысяч жителей. Интенсивность взрывов снизилась в пять раз. Территорию военных складов начали обследовать с помощью квадрокоптеров. Эвакуированных расположили в пунктах приема, для них организовано питание и оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Местные власти обещают, что все поврежденное имущество будет восстановлено за бюджетные средства. "В пятницу депутаты Винницкого городского совета на очередной сессии рассмотрят вопрос о выделении Калиновскому городскому совету 5 миллионов гривен (около 200 тысяч долларов) на ликвидацию последствий взрывов. Сейчас ни одного случая мародерства не было зафиксировано — территории населенных пунктов патрулируют подразделения полиции, Нацгвардии и других формирований", — сообщили в областной госадминистрации.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

Читайте также: Огненный ад на арсенале в Калиновке: танки и эвакуация жителей