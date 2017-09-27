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    Интенсивность взрывов боеприпасов под Винницей существенно снизилась

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (50)

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    Эвакуированных расположили в пунктах приема, для них организовано питание и оказана медицинская помощь, сообщается на сайте областной госадминистрации.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области снизилась в пять раз, территорию арсенала начали обследовать при помощи квадрокоптеров, сообщается на сайте областной госадминистрации.

    Спасатели рядом с горящим под Винницей арсенала
    ГСЧС
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    "За ночь и утро 27 сентября из Калиновки и соседних сел эвакуированы почти 26 тысяч жителей. Интенсивность взрывов снизилась в пять раз. Территорию военных складов начали обследовать с помощью квадрокоптеров. Эвакуированных расположили в пунктах приема, для них организовано питание и оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

    Местные власти обещают, что все поврежденное имущество будет восстановлено за бюджетные средства. "В пятницу депутаты Винницкого городского совета на очередной сессии рассмотрят вопрос о выделении Калиновскому городскому совету 5 миллионов гривен (около 200 тысяч долларов) на ликвидацию последствий взрывов. Сейчас ни одного случая мародерства не было зафиксировано — территории населенных пунктов патрулируют подразделения полиции, Нацгвардии и других формирований", — сообщили в областной госадминистрации.

    Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти  закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
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