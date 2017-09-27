Воздушное пространство над Калиновкой закрыто в радиусе 50 км

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. ГП по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэроцентр) закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

По его словам, информация о взрывах была получена от экипажа воздушного судна авиакомпании "Белавиа", которое следовало по маршруту Ларнака-Минск.

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"Сейчас МИУ ожидает уточнений от ГШ ВСУ и командования ВВС Украины по зоне ограничений полетов воздушных судов. Отдельно решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты", — написал.

"Региональным филиалом ОАО "УЗ" "Юго-Западная железная дорога", перегон Сосенко — Калиновка, ДН-3 Жмеринка, закрыто движение в парном и нечетном направлении перегона", — сообщил Лавренюк на своей странице в Facebook.

Он также уточнил, что сейчас решается вопрос об отправке пожарных поездов ОАО "УЗ" и группы разминирования ДССТ к месту чрезвычайного происшествия. Отдельно, создан оперативный штаб ОАО "УЗ" и при необходимости уже готовы пассажирские поезда, для эвакуации населения из места чрезвычайного происшествия.

Facebook Юрия Лавренюка Комментарий Юрия Лавренюка

Вечером во вторник, 26 сентября, на военном складе воинской части в районе Калиновки Винницкой области произошел пожар и начались взрывы. В МВД сообщили, что в Калиновке, а также в прилегающих селах началась эвакуация населения.