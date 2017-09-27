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    Воздушное пространство над Калиновкой закрыто в радиусе 50 км

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (11)

    (обновлено: )31501
    Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что информация о взрывах на военных складах под Винницей была получена от экипажа воздушного судна авиакомпании "Белавиа", которое следовало по маршруту Ларнака-Минск.
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей
    @Yurko_sViy

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. ГП по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэроцентр) закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

    Взрывы на военных складах под Винницей. Видео
    Facebook Юрия Левченко
    ЧП под Винницей. Взрывы на военных складах в Калиновке

    По его словам, информация о взрывах была получена от экипажа воздушного судна авиакомпании "Белавиа", которое следовало по маршруту Ларнака-Минск.

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    "Сейчас МИУ ожидает уточнений от ГШ ВСУ и командования ВВС Украины по зоне ограничений полетов воздушных судов. Отдельно решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты", — написал.

    "Региональным филиалом ОАО "УЗ" "Юго-Западная железная дорога", перегон Сосенко — Калиновка, ДН-3 Жмеринка, закрыто движение в парном и нечетном направлении перегона", — сообщил Лавренюк на своей странице в Facebook

    Он также уточнил, что сейчас решается вопрос об отправке пожарных поездов ОАО "УЗ" и группы разминирования ДССТ к месту чрезвычайного происшествия. Отдельно, создан оперативный штаб ОАО "УЗ" и при необходимости уже готовы пассажирские поезда, для эвакуации населения из места чрезвычайного происшествия.

    Facebook Юрия Лавренюка
    Комментарий Юрия Лавренюка

    Вечером во вторник, 26 сентября, на военном складе воинской части в районе Калиновки Винницкой области произошел пожар и начались взрывы. В МВД сообщили, что в Калиновке, а также в прилегающих селах началась эвакуация населения

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