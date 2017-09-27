"И никакое НАТО не поможет". Причины катастрофы под Винницей

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В ночь на среду, 27 сентября, в пгт Калиновка под Винницей загорелся военный склад Населенный пункт в результате детонации боеприпасов вслед за пожаром потрясла серия взрывов. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. Сообщалось о двух пострадавших.

По данным СМИ, на 48 арсенале воинской части А1119 хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", всего 188 тыс тонн боеприпасов. По словам начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, с помощью беспилотника было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% процентов арсенала не пострадало от взрывов и пожара.

департамент коммуникации Национальной полиции Украины Полиция перекрыла движение в связи с взрывами на складе под Винницей

Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. В Генштабе ВСУ не исключили, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии. Это уже третий в этом году пожар на военных складах.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что причиной ЧП под Винницей стала халатность.

"Очередная трагедия с взрывами боеприпасов на складах Минобороны. Теперь в Калиновке под Винницей. А недавно — пожар на арсенале под Мариуполем. А весной — горели и взрывались снаряды на складах в Балаклее (Харьковская область). И причина везде одна — халатность при исполнении своих обязанностей", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По его мнению, в любой европейской стране при подобной катастрофе министра обороны отправили бы в отставку.

"Был бы громкий скандал. Но не в Украине, где министр — личный и преданный холуй президента. С другой стороны, именно Порошенко берет на себя весь негатив от перепуганных и пострадавших гражданских. Особенно гаранта теперь оценят в его родной Виннице", — отметил эксперт.

Корнейчук заявил, что на фоне таких инцидентов ни о каком вступлении Украины в НАТО речи быть не может, как и о получении летального оружия из США, так как собственная армия — "это нечто страшное, которое стоит опасаться даже "своим".

"Знаете, власть долго нам рассказывала, что Путин нападет с учений "Запад-2017". А лучше бы провели инспекцию военных складов на предмет безопасности. Поскольку в итоге оказалось, что на Винницу "напал" Порошенко. Символично: трагедия произошла в день рождения Порошенко. Который постоянно говорит о нашей боеспособной армии и сотнях миллиардов на ее содержание. А в Калиновке мы в очередной раз увидели суровую реальность…", — подчеркнул аналитик.