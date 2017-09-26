Оружие н-надо?! Украина в центре скандала с поставками в Южный Судан

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Скандал с Южным Суданом

Как только улеглись страсти вокруг "заварушки" с поставками украинских двигателей в КНДР, Украина оказалась в центре нового оружейного скандала. На этот раз страну заподозрили в причастности к незаконной поставке оружия в Южный Судан.

Как сообщило украинское представительство международной правозащитной организации Amnesty International, украинский государственный спецэкспортер продукции военного назначения "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

"Новый отчет Amnesty приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где его используют для убийств тысяч мирных жителей. В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан", — говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что "участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит договору о торговле оружием, подписанткой которого является Украина".

В 2012 году при президентстве Виктора Януковича Amnesty International уже обвиняла Украину в поставках в Южный Судан боевых танков Т-72. В организации заявляли, что танки использовались Народно-освободительной армией Судана, в частности, для обстрела мирных жителей. Правозащитники уточняли, что им удалось документально подтвердить присутствие в городе Майом в штате Эль-Вахда пять основных боевых танков, включая три Т-72М1, поставленные в страну Украиной в 2009 году транзитом через Кению и Уганду.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт. В 2015 году в отношении Южного Судана был введен режим санкций СБ ООН, однако в минувшем году резолюция по эмбарго на поставки оружия в отношении Южного Судана провалилась в Совбезе.

Реакция Украины

Компания "Укринмаш" отрицает причастность к скандалу, заявив, что никогда не поставляла оружие в Южный Судан.

"Укринмаш" никогда не поставлял упомянутое в контракте оружие в Южный Судан. Контракт был подписан и не выполнен, и не состоялся, и не состоится… Договор был ничтожным и не состоялся. Не было получено экспортной лицензии… Не было ни одного движения товаров, не поступали деньги", — заявил представитель "Укринмаша".

По его данным, документы, на которые ссылается Amnesty International в своем отчете для подтверждения поставок украинского оружия в Южный Судан, на самом деле не подтверждают этот факт. "Эти документы всегда предшествуют договоренностям или запросам", — пояснил представитель "Укринмаша". Он отметил, что Amnesty International обращалась летом в компанию и получила все ответы по этим контрактам. В "Укринмаше" заявили, что "Южный Судан не находится под санкциями, которые запрещают поставлять оружие".

Отрицают поставки и в парламенте. Депутат Верховной Рады фракции "Народный фронт", советник главы МВД Украины Антон Геращенко также сообщил, что Украина в 2012-2013 годах вела переговоры о поставках оружия в Южный Судан, однако они не были реализованы, и Киев об этом уведомил Amnesty International.

По словам Геращенко, информация в отчете Amnesty International не соответствует действительности. "Украинская государственная корпорация "Украинмаш", которая имеет право на экспорт оружия, сделала соответствующее заявление и, кроме того, опубликовала свой официальный ответ на английском, предоставленный месяц назад Amnesty International. Они еще месяц назад спрашивали, был такой контракт действительно, и "Украинмаш" ответила, что были переговоры в 2012-2013 годах, но контракт так и не был реализован", — сказал он.

"Переговоры велись во времена власти (Виктора) Януковича. На мой взгляд, Amnesty International поступила очень нечестно, у них был официальный ответ от украинской государственной компании, где были приведены все факты", — заявил Геращенко.

Что ни день, то новые заварушки

Не так давно Украина попала в эпицентр международного оружейного скандала, связанного с КНДР. Публикация New York Times "Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом, говорят исследователи" наделала немало шуму на фоне обострения отношений между США и КНДР.

Так, газета NYT со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Речь шла о модификации двигателей РД-250, использовавшихся в советских ракетоносителях "Циклон-2" и "Циклон-3". Издание также обращало внимание на то, что двигатель был разработан на российском "Энергомаше", но производился и на украинском "Южмаше".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генконструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев вместе с тем допустил, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

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Стоит отметить, что сам автор доклада Эллман написал после впсухнувшего скандала, что его не правильно поняли. По его словам, он вовсе не утверждал, что Украина является поставщиком ракетных двигателей в Северной Корее.

В июле минувшего года возник скандал с оружием из зоны проведения антитеррористической операции в Донбассе. Агентство Reuters опубликовало расследование, в котором сообщалось, что оружие из Украины нелегально поставлялось террористическим группировкам в различные точки мира – на Ближний Восток, в Европу, в Россию.

По данным издания, вывоз нелегального оружия за пределы зоны боевых действий активизировался после февраля 2015 года. В материале со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины сообщалось, что официальные данные на этот счет весьма неоднородны, "но, согласно цифрам, проблема усугубляется".

"Если ранее изымались, прежде всего, пистолеты и винтовки, которые люди держали в собственных коллекциях или для охоты, то сейчас попадаются гранатометы и взрывчатка", — цитировало издание пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

Одним же, пожалуй, из самых громких за историю Украины оружейных скандалов, в котором фигурировала Украина, остается так называемый "кольчужный скандал". За год до американской военной кампании против Ирака Украину обвинили в поставках Багдаду радарных комплексов "Кольчуга" роизводства донецкого предприятия "Топаз" в обход санкций ООН, способных обнаруживать самолеты со стесл-технологиями. Хотя реальных доказательств поставок "Кольчуг" в Ирак не предоставили, скандал значительно ударил по имиджу страны в целом и тогдашнему президенту Леониду Кучме персонально.

По материалам открытых источников интернет