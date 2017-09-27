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    Увеличилось количество пострадавших в результате взрывов на складах под Винницей

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    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (23)

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    По словам первого заместителя главы Винницкой ОГА Андрея Гижкона, в данный момент на складе боеприпасов в Калиновке в минуту взрывается порядка трех снарядов.
    Подразделения ГСЧС под Винницей на ликвидации пожара на складах боеприпасов
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В результате пожара на складе боеприпасов в Калиновке пострадали два человека, сообщил первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко.

    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке под Винницей
    vinnitsa.info
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    "Две женщины обратились за медицинской помощью, нетяжелые травмы", — заявил Гижко в эфире телеканала "112 Украина".

    Он добавил, что на данный момент в минуту взрывается порядка трех снарядов.

    В то же время глава Винницкой ОГА Валерий Коровий отметил, что на место пожара вылетели квадрокоптеры, которые засняли источники возгорания.

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

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    Подразделения ГСЧС под Винницей на ликвидации пожара на складах боеприпасов
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
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