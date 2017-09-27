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    Пожар под Винницей. Задержаны первые подозреваемые в мародерстве

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (50)

    (обновлено: )56321
    Отвечая на вопрос о том, будет ли введен комендантский час в Калиновке, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич ответил, что пока такой надобности нет.
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    vn.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Полиция задержала три человека в одном из населенных пунктов недалеко от Калиновки и устанавливает их причастность к возможному мародерству, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

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    "Сейчас в одном из населенных пунктов задержаны три человека, у них были какие-то вещи, алкогольные напитки. Мы устанавливаем, чьи это вещи, причастны ли они к похищению имущества", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

    Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли введен комендантский час в Калиновке, Фацевич ответил, что пока такой надобности нет.

    "Пока не будет никакого комендантского часа, полиция и военнослужащие будут работать в штатном режиме, в усиленном варианте несения службы. Разве что где-то будет рекомендовано меньше находиться на улице", — добавил Фацевич.

    Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти  закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

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