Пожар под Винницей. Задержаны первые подозреваемые в мародерстве

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КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Полиция задержала три человека в одном из населенных пунктов недалеко от Калиновки и устанавливает их причастность к возможному мародерству, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

"Сейчас в одном из населенных пунктов задержаны три человека, у них были какие-то вещи, алкогольные напитки. Мы устанавливаем, чьи это вещи, причастны ли они к похищению имущества", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли введен комендантский час в Калиновке, Фацевич ответил, что пока такой надобности нет.

"Пока не будет никакого комендантского часа, полиция и военнослужащие будут работать в штатном режиме, в усиленном варианте несения службы. Разве что где-то будет рекомендовано меньше находиться на улице", — добавил Фацевич.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

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