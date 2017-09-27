Очевидец: объявленной властями эвакуации под Винницей нет

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Из населенных пунктов вокруг Калиновки, возле которой прошлым вечером начали детонировать боеприпасы на территории арсенала Министерства обороны, уже эвакуированы около 30 тысяч человек. Эвакуация продолжается, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В то же время первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook проинформировал, что фактов мародерства в Калиновке не зафиксировано. Улицы патрулируют 239 полицейских. В то же время заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Юрий Маслак сообщил, что Стрижавскую исправительную колонию в Винницкой области эвакуировать пока не собираются, поскольку она находится в безопасной зоне. Однако там усилили меры безопасности.

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Подробнее о том, что происходит в Винницкой области, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы активист организации "С14" Сергей Бондарь.

(текст публикуется на языке оригинала)

Є у вас інформація стосовно того, скільки людей евакуйовано з зони надзвичайної події волонтерами?

– Однозначно мобілізувати людей потрібно, бо людей не евакуюють. Крайні вулиці, село Павлівка, крайні вулиці селища Калинівка, люди навіть не уявляють, що в принципі проводиться якась евакуація. Люди волонтерським транспортом виїжджають. Ми їздимо цими вулицями і оголошуємо людям, що евакуація відбувається, що варто все-таки переміститися в більш безпечні місця. Централізовано цієї евакуації не відбувається.

З селища міського типу Калинівка, куди ми привозимо з крайніх вулиць людей, також евакуація не налагоджена. Люди просто, які приїжджають за своїми родичами, при тому мають приїжджати через блокпости поліції ледь не з боями, вони забирають просто своїх родичів, забирають ще, в кого є деякі місця, забирають просто в більш безпечні місця. Централізованої евакуації наразі я констатую, що немає.

Зранку ми ще цю ситуацію могли якось списати, що влада якось розгойдується, не встигають якось зорієнтуватися. Наразі централізованої евакуації, крім волонтерським транспортом, я не бачив. Ми тут цілий день возимо людей.

Як координуються між собою волонтери? Якимось чином це узгоджена робота чи стихійно працюють?

– Очевидно, що стихійна паніка тут загальна присутня. Проте, ми ще з ночі опублікували гарячу лінію і всі люди бажаючі, які там знають, що родичі застрягли, не можуть виїхати, і їм потрібно забезпечити доставку, як мінімум, до центру Калинівки, ми з цим допомагаємо і конкретно зав'язуємо на цей номер всіх бажаючих або допомогти, або людей, котрі опинилися в скруті.

Я правильно розумію, що волонтери зараз працюють на власному автотранспорті? Чи організовані якісь мікроавтобуси, вантажівки з можливістю перевезення людей?

– Я на вулицях, котрі безпосередньо під обстрілом, не побачив жодної вантажівки, жодного автобусу державного, який би централізовано забезпечував евакуацію. Я не знаю, де вони евакуацію цю проводять. Проте, безпосередньо тут кожен з вас може зараз приїхати та впевнитися в моїх словах.

Я питаю, чи у волонтерів є зараз якийсь серйозний автотранспорт? Чи все відбувається легковиками?

– Легковики, декілька бусів – це те, що ми бачили та те, що ми координуємо. Але зараз ми відволіклися від евакуації і летимо зараз в бік Вінниці, бо на блокпосту, нам на допомогу їхало декілька автобусів, і там і волонтери, і просто автомобілі з місцями для евакуації, поліція просто не пропускає цих людей. Не пропускають на допомогу.

Sergei SUPINSKY / AFP Последствия пожаров в Калиновке

Поліція не вживає жодних заходів на цих крайніх вулицях, котрі безпосередньо під обстрілом, проте поліція спокійно себе почуває за 10-15 кілометрів від обстрілів, перешкоджаючи волонтерам їхати надавати допомогу.

Яка ситуація зараз на місці?

– Буквально півгодини тому було затишшя певне. Всі видихнули, і нарешті думали, що завершилася ця історія. Проте, з новою силою зараз поновилися вибухи, і я бачу, ситуація не локалізована. Вибухи продовжуються.

Ще була інформація про те, що один зі снарядів потрапив у школу. Чи пошкоджено будівлю?

– Снарядів не бачив. Шибки цілі. Все в порядку. Проте, подекуди потрапляють снаряди. Бачили і будівлю згорілу, і гараж згорілий, і бачили посеред траси "Гради" падали. Вирви присутні. Тобто постійно це все відбувається.

Куди можна під'їжджати, якщо зараз хтось відправиться вам на допомогу?

– Прориватися в центр Калинівки, забирати людей максимально, які бажають виїхати звідси, допомагати їм, надавати допомогу.

К слову, Украина постоянно теряет доверие в глазах цивилизованного мира: то всплывают оффшорные счета топ-чиновников, то не могут справиться с известными коррупционерами. Также существенно подпортил Украине имидж оружейный скандал. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.