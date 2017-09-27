Очевидец: объявленной властями эвакуации под Винницей нет

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы
Из населенных пунктов вокруг Калиновки, возле которой прошлым вечером начали детонировать боеприпасы на территории арсенала Министерства обороны, уже эвакуированы около 30 тысяч человек. Эвакуация продолжается, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В то же время первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook проинформировал, что фактов мародерства в Калиновке не зафиксировано. Улицы патрулируют 239 полицейских. В то же время заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Юрий Маслак сообщил, что Стрижавскую исправительную колонию в Винницкой области эвакуировать пока не собираются, поскольку она находится в безопасной зоне. Однако там усилили меры безопасности.
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Подробнее о том, что происходит в Винницкой области, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы активист организации "С14" Сергей Бондарь.
(текст публикуется на языке оригинала)
Є у вас інформація стосовно того, скільки людей евакуйовано з зони надзвичайної події волонтерами?
– Однозначно мобілізувати людей потрібно, бо людей не евакуюють. Крайні вулиці, село Павлівка, крайні вулиці селища Калинівка, люди навіть не уявляють, що в принципі проводиться якась евакуація. Люди волонтерським транспортом виїжджають. Ми їздимо цими вулицями і оголошуємо людям, що евакуація відбувається, що варто все-таки переміститися в більш безпечні місця. Централізовано цієї евакуації не відбувається.
З селища міського типу Калинівка, куди ми привозимо з крайніх вулиць людей, також евакуація не налагоджена. Люди просто, які приїжджають за своїми родичами, при тому мають приїжджати через блокпости поліції ледь не з боями, вони забирають просто своїх родичів, забирають ще, в кого є деякі місця, забирають просто в більш безпечні місця. Централізованої евакуації наразі я констатую, що немає.
Зранку ми ще цю ситуацію могли якось списати, що влада якось розгойдується, не встигають якось зорієнтуватися. Наразі централізованої евакуації, крім волонтерським транспортом, я не бачив. Ми тут цілий день возимо людей.
Як координуються між собою волонтери? Якимось чином це узгоджена робота чи стихійно працюють?
– Очевидно, що стихійна паніка тут загальна присутня. Проте, ми ще з ночі опублікували гарячу лінію і всі люди бажаючі, які там знають, що родичі застрягли, не можуть виїхати, і їм потрібно забезпечити доставку, як мінімум, до центру Калинівки, ми з цим допомагаємо і конкретно зав'язуємо на цей номер всіх бажаючих або допомогти, або людей, котрі опинилися в скруті.
Я правильно розумію, що волонтери зараз працюють на власному автотранспорті? Чи організовані якісь мікроавтобуси, вантажівки з можливістю перевезення людей?
– Я на вулицях, котрі безпосередньо під обстрілом, не побачив жодної вантажівки, жодного автобусу державного, який би централізовано забезпечував евакуацію. Я не знаю, де вони евакуацію цю проводять. Проте, безпосередньо тут кожен з вас може зараз приїхати та впевнитися в моїх словах.
Я питаю, чи у волонтерів є зараз якийсь серйозний автотранспорт? Чи все відбувається легковиками?
– Легковики, декілька бусів – це те, що ми бачили та те, що ми координуємо. Але зараз ми відволіклися від евакуації і летимо зараз в бік Вінниці, бо на блокпосту, нам на допомогу їхало декілька автобусів, і там і волонтери, і просто автомобілі з місцями для евакуації, поліція просто не пропускає цих людей. Не пропускають на допомогу.
Поліція не вживає жодних заходів на цих крайніх вулицях, котрі безпосередньо під обстрілом, проте поліція спокійно себе почуває за 10-15 кілометрів від обстрілів, перешкоджаючи волонтерам їхати надавати допомогу.
Яка ситуація зараз на місці?
– Буквально півгодини тому було затишшя певне. Всі видихнули, і нарешті думали, що завершилася ця історія. Проте, з новою силою зараз поновилися вибухи, і я бачу, ситуація не локалізована. Вибухи продовжуються.
Ще була інформація про те, що один зі снарядів потрапив у школу. Чи пошкоджено будівлю?
– Снарядів не бачив. Шибки цілі. Все в порядку. Проте, подекуди потрапляють снаряди. Бачили і будівлю згорілу, і гараж згорілий, і бачили посеред траси "Гради" падали. Вирви присутні. Тобто постійно це все відбувається.
Куди можна під'їжджати, якщо зараз хтось відправиться вам на допомогу?
– Прориватися в центр Калинівки, забирати людей максимально, які бажають виїхати звідси, допомагати їм, надавати допомогу.
К слову, Украина постоянно теряет доверие в глазах цивилизованного мира: то всплывают оффшорные счета топ-чиновников, то не могут справиться с известными коррупционерами. Также существенно подпортил Украине имидж оружейный скандал. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.