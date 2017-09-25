наверх
25.09.201721:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан - Amnesty International

    (обновлено: )52951
    Как говорится в сообщении, новый отчет Amnesty приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где его используют для убийств тысяч мирных жителей.
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    REUTERS Goran Tomasevic

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, говорится в сообщении международной правозащитной организации Amnesty International.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil
    Летальное оружие от США для Украины: за и против

    "Новый отчет Amnesty приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где его используют для убийств тысяч мирных жителей. В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан", — говорится в сообщении на странице украинского представительства правозащитной организации в понедельник.

    Правозащитники отмечают, что "участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит договору о торговле оружием, подписанткой которого является Украина".

    Президент Петр Порошенко заявил, что страна не будет получать от США вооружение летального характера. Ранее президент Украины заявлял, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины, Германии и Евросоюза
    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Глава "Киевоблэнерго" Иван Полывяный. Архивное фото
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия