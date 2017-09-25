Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан - Amnesty International

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, говорится в сообщении международной правозащитной организации Amnesty International.

"Новый отчет Amnesty приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где его используют для убийств тысяч мирных жителей. В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан", — говорится в сообщении на странице украинского представительства правозащитной организации в понедельник.

Правозащитники отмечают, что "участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит договору о торговле оружием, подписанткой которого является Украина".

Президент Петр Порошенко заявил, что страна не будет получать от США вооружение летального характера. Ранее президент Украины заявлял, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".