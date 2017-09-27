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    Взрывы под Винницей. Отрабатываются четыре версии - ГПУ

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (55)

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    Генпрокуратура Украины взяла на контроль состояние досудебного расследования уголовного дела. Проводятся неотложные следственные действия и первоочередные меры, направленные на раскрытие преступления.
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает четыре основные версии причины пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области, сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Под руководством военного прокурора Центрального региона Украины организованы и проводятся неотложные следственные действия и первоочередные меры, направленные на раскрытие преступления. Отрабатываются четыре основные следственные версии совершения уголовного преступления", — говорится в сообщении.

    Генпрокуратура Украины взяла на контроль состояние досудебного расследования уголовного дела.

    Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

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    Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". По данным Винницкой областной госадминистрации, на складах хранится почти 190 тысяч тонн боеприпасов.

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    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
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