Диверсанты, АТО и пустые склады: соцсети обсудили взрывы под Винницей

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинскую землю опять сотрясают взрывы. На этот раз — намного дальше мест проведения АТО. В ночь на среду, 27 сентября, городок Калиновку, что в Винницкой области, потрясла серия взрывов: загорелся военный склад с боеприпасами (один из крупнейших в Украине). Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали.

Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. По информации ГСЧС во время ЧП пострадали 2 человека. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части произошел в результате диверсии.

Позже в Генштабе ВСУ отчитались: большая часть арсенала оружия не пострадала. По словам советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар затронул боеприпасы, которые хранились на открытых площадках — снаряды, находившиеся в закрытых помещениях, не пострадали.

Однако это далеко не первый подобный инцидент – только с начала 2017 года в Украине горит уже третий крупнейший военный склад.

В украинском сегменте соцсетей об этом помнят многие: "Это горит уже второй склад за неделю. Месседж из Киева для американской власти будет более чем ясен — если сегодня не дадите нам оружия и денег, то завтра мы проиграем войну…";

"Самое время вспомнить, что после взрывов в Балаклее мы так и не услышали окончательных результатов расследования…".

"Полтарак войдет в буквари истории, как единственный в мире военачальник, который за время своего командования умудрился уничтожить больше половины арсенала своей страны!" — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook