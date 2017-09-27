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27.09.201718:46
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    Фотоленты

    Апокалипсис сегодня. Жуткие кадры разрушенных поселков под Винницей

    12
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка

    Фотокорреспондент РИА Новости Украина побывал в поселках Павловка и Калиновка, которые особенно пострадали от пожара на военных складах. Разрушены дома, люди в отчаянье.

    Накануне вечером на складах в Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

    Около 28 тысяч человек были эвакуированы в Винницкой области.  8000 из которых — с помощью транспорта, предоставленного местными властями.

    Полиция также организовала работу 46 блокпостов — для перекрытия всех выездов с территории области. В частности, закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский. Кроме того, закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко — Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а также движение воздушного транспорта — в радиусе 50 км от центра с. Калиновка.

    Читайте также: Кругом одни враги. Украина поссорилась со всем миром

     

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