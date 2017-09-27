Пожар под Винницей. Без газа остались 16 населенных пунктов

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В связи с пожаром на складе с боеприпасами в Винницкой области без газа остались 16 населенных пунктов, сообщает в среду пресс-служба компании "Винницагаз".

"Было принято решение о частичной остановке ГРС "Хомутинцы" — таким образом, жители всего 16 населенных пунктов в Калиновском и Винницком районе остались без газа, а это около 15 тысяч потребителей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до окончательного выяснения ситуации и полного прекращения пожара об обследовании газопроводов и восстановлении газоснабжения речь не идет.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

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