Кругом одни враги. Украина поссорилась со всем миром

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Если перед началом печально известных событий на Майдане страна могла похвастать статусом миролюбивой державы, то по прошествии нескольких лет все перевернулось вверх дном. Украина, ранее красивая девушка в венке, встречающая дорогих гостей хлебом и солью, превратилась в злобную старуху, которая недовольна всем на свете.

Даже Белоруссия

Ладно новые власти побили горшки с Российской Федерацией, которая из старшего брата в одночасье превратилась в "агрессора". При желании еще можно было бы понять, почему мы больше не дружим с РФ.

Но почему среди врагов оказались те, с кем раньше украинцы были не разлей вода — не понятно до сих пор. Если посмотреть на политическую карту, становится понятно, что из всех соседей мы дружим разве что с Белоруссией.

Да и вряд ли эту дружбу можно назвать настоящей — время от времени между странами то и дело вспыхивают мелкие дипломатические сроки. Чего только стоит история с самолетом белорусской авиакомпании "Белавиа", который едва вылетев из киевского аэропорта "Жуляны" под угрозой истребителей был вынужден вернуться назад. Планы десятков пассажиров откорректировала информация о том, что на борту находится сторонник Антимайдана, которого срочно нужно проверить в СБУ.

Позже самолет отправили по пути назначения, а "злоумышленника" отпустили. Чтобы уладить конфликт, украинской стороне пришлось выплачивать солидную компенсацию.

Бандера в горле

Куда большую изобретательность дипломатам приходится демонстрировать, поддерживая отношения с Польшей.

После того как к власти в Украине пришли поклонники УПА и Степана Бандеры, которых в Варшаве считают негодяями и преступниками, скандалы на этой почве вспыхивают регулярно.

Читайте также: Всё для борьбы с "русским миром"! Львовский форум — операция "Бандеризация"

Но как бы нашим политикам не намекали, что с такими героями Украину в Европу не ждут, им это безразлично.

Показательным в этом плане был визит в Киев президента Польши Бронислава Коморовского. Пока политик выступал в Раде, ему хлопали и заверяли в дружбе. Только он покинул здание на Грушевского, депутаты приняли закон о героизации УПА. Еще через несколько месяцев один из самых длинных проспектов в столице назвали в честь ненавистного Польше Бандеры.

Израиль негодует

По той же, красно-черной причине наблюдается холод в отношениях с Израилем. Президент этой страны Реувен Ривлин прекрасно знает, что творили во время еврейских погромов во Львове последователи УПА и с трибуны ВР напомнил об этом своим украинским коллегам.

"Антисемитизм следует признавать таким, каким он был в прошлом и в его сегодняшней обличье. И нельзя реабилитировать и прославлять антисемитов. Никакими политическими интересами не оправдать безразличное молчание или невнятное бормотание, когда речь идет о антисемитистских структуррах. Лидеры стран, разделяющих антисемитистские, расистские и неонацистские взгляды никогда не станут желанными и полноправными членами семьи народов мира", — заявил Ривлин.

Позорный закон

Рискуют ухудшиться до нельзя отношения Украины с Венгрией, Румынией и Молдовой. Причина — образовательная реформа, которую проводят этой осенью украинские власти. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, а в старшей школе почти все предметы будут на украинском языке.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в экстренном порядке уже отменил планирующийся визит в Украину. А его коллега, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение президента Украины Петра Порошенко подписать принятый Радой закон об образовании "позорным"

"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", — отметил дипломат.

Только уголь

Далеки от идеала отношения Украины с Соединенными Штатами, которые еще недавно делали все для своего младшего партнера. После того, как украинские политики отличились во время избирательной кампании ставшего президентом Дональда Трампа, рассчитывать можно только на деловые отношения. Новая администрация США хоть и рассказывает о своей поддержке, дальше покупки угля из Пенсильвании дело пока не зашло.

Подневольная вражда

Между тем эксперт-международник Павел Рудяков считает, что Украина далеко не так вольна в выборе своих друзей и врагов, как это может показаться на первый взгляд.

"Наша субъектность в приобретении новых друзей и поддержании отношений со старыми партнерами хоть и присутствует, она все же ограничена", — отмечает он. "Существуют процессы глобального, регионального уровня, которые неизбежно влияют и на нас.

Один из таких процессов — глобализация, в которой горизонтальные связи для таких стран как Украина минимизируются. Основное значение приобретают вертикальные связи — между европейской периферией и центром. Например, Украина дружит с США, которая поддерживает нас стратегически.

На уровне объективных реалий Штаты минимизируют горизонтальные связи Украины. Поэтому мы ссоримся с соседями, воюем с РФ, конфликтуем с Польшей и т.д. Субъектность Украины работает против приобретения новых друзей или поддержания контактов с традиционными партнерами, которые остались в наследство еще с Российской Империи, СССР".

Трудно без РФ

По словам эксперта, нынешняя акцентировано конфронтационная политика против РФ существенно сужает круг потенциальных партнеров Украины.

"Яркий тому пример — сотрудничество с Китаем. Обе страны интересовались сотрудничеством, но в итоге Китай из-за нашего конфликта с РФ исключил Украину из проекта Шелкового пути. Вообще в системе международных отношений "друзья" и "враги" — растяжимые понятия. Взять ту же Польшу, которая вроде как друг Украины, но вместе с тем на нас зарабатывает", — говорит Рудяков.

По его мнению, главной причиной испорченных отношений практически со всеми соседями стала односторонняя и однобокая политика выдавливания всего русского.

"Ведь никто не думал и не просчитывал последствия. Политики поддались образу того, что "все за нас и против России", но это было сильно преувеличено. Усугубляют ситуацию чиновничья неповоротливость, безграмотность и откровенный непрофессионализм. Там где можно было сгладить острые углы, мы еще больше их выпячиваем. Деградация системы государственного управления стала катализатором многих негативных процессов", — считает международник.

Все будет хорошо

Вместе с тем Рудяков убежден, что со временем ситуация изменится к лучшему.

"Украина — интересная для многих страна. Компетентные структуры должны провести анализ того, что можно было бы сделать, чтобы хотя бы не допускать ухудшения ситуации в двусторонних отношениях, в отношениях с международными организациями. Нужно сначала смотреть в чем были допущены ошибки, а уже потом искать врагов извне и "агентов Путина". Дальше нельзя ухудшать ситуацию", — резюмировал эксперт.