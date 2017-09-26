Будет больно, но очень интересно. Тренд дня в соцсетях: Порошенко и языки

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Накануне глава государства Петр Порошенко подписал резонансный закон "Об образовании", согласно которому дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке.

Закон ранее вызвал шквал критики не только в украинском обществе, но и привел к дипломатическому скандалу с рядом европейских государств. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за принятого закона отменил запланированный на октябрь визит в Украину. В США, напротив, поддержали закон и образовательную реформу.

Эксперты отмечают, что подписанием скандального закона Порошенко пытается отвлечь внимание общественности и демонстрирует поддержку США.

Политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уточнил, что президенту мнение посольства США в Украине оказалось важнее, чем негативная реакция на закон соседних стран.

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"Порошенко, в нарушении собственной конституции и Европейской хартии о языках, подписал "Закон об образовании", дискриминирующий русский и языки меньшинств. Одобрение посольства США оказалось важнее, чем беспрецедентно резко отрицательная реакция Венгрии и Румынии (реакция РФ и Польши с Молдавией — не в счёт)", — написал Погребинский на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко, подписав документ, пытает отвлечь внимание общественности от провального визита в Вашингтон. "Во-первых, Порошенко сейчас нужен скандал. Цель — отвлечь внимание общественности от итогов позорного визита в США, где он предстал перед глазами украинцев откровенной "марионеткой" Трампа", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По его словам, в рамках подготовки к президентским выборам Порошенко продолжает имитировать "сильную руку" и "президента Западной и Центральной Украины". Также глава государства пытается продемонстрировать Европе, что за всеми его действиями стоит президент США Дональд Трамп. "Поэтому он может позволить себе бросить откровенный вызов Венгрии и Румынии, критикующей закон. В-четвертых, на носу выполнение Минских договоренностей, которые Порошенко заставляют реализовывать США в рамках "Большой сделки" Трампа-Путина. Поэтому Порошенко надо срочно показать своему электорату, какой он весь антироссийский до мозга и костей. Мол, Минские соглашения выполняем, но все равно "уделали" Путина, лишив русских в Украине возможности учиться на родном языке", — уточнил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

У президента, как заявил политэксперт Николай Спиридонов, не хватило политической воли не подписывать вызвавший шквал критики документ.

"Закон приведёт к таким последствиям: 1) Закрытию школ (особенно сельских) и сокращению количества учителей. 2) Закрытию университетов и резкому (в несколько раз!) сокращению количества студентов обучающихся на бюджете. Похоже, что количество бюджетников будет всего около 10%", — подчеркнул Спиридонов в Facebook.

Также реализация норм документа приведет, по его мнению, к фактической легализации репетиторства в школах.

Скриншот с сайта Facebook

Как подытожил политэксперт Юрий Романенко, Порошенко после подписания закона "Об образовании" осталось только создать крымскотатарскую автономию.

"Петр Алексеевич подписал закон об образовании. Отлично! Как говорится, в преодолении трудностей мы создадим великую страну. Теперь еще автономию татарскую забабахать и получим полный комплект. Будет больно, но очень интересно!" — резюмировал в Facebook эксперт.