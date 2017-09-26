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    Аналитика и комментарии

    Будет больно, но очень интересно. Тренд дня в соцсетях: Порошенко и языки

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    Реформа образования: необратимые последствия (106)

    (обновлено: )1740170
    Эксперты обсуждают последствия одобрения президентом Украины Петром Порошенко скандального закона об образовании, который ранее уже спровоцировал дипломатический скандал.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Twitter Петра Порошенко

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Накануне глава государства Петр Порошенко подписал резонансный закон "Об образовании", согласно которому дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке.

    Школа
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Закон об образовании: дипломатические войны неизбежны

    Закон ранее вызвал шквал критики не только в украинском обществе, но и привел к дипломатическому скандалу с рядом европейских государств. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за принятого закона отменил запланированный на октябрь визит в Украину. В США, напротив, поддержали закон и образовательную реформу.

    Эксперты отмечают, что подписанием скандального закона Порошенко пытается отвлечь внимание общественности и демонстрирует поддержку США.

    Политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уточнил, что президенту мнение посольства США в Украине оказалось важнее, чем негативная реакция на закон соседних стран.

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    "Порошенко, в нарушении собственной конституции и Европейской хартии о языках, подписал "Закон об образовании", дискриминирующий русский и языки меньшинств. Одобрение посольства США оказалось важнее, чем беспрецедентно резко отрицательная реакция Венгрии и Румынии (реакция РФ и Польши с Молдавией — не в счёт)", — написал Погребинский на своей странице в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко, подписав документ, пытает отвлечь внимание общественности от провального визита в Вашингтон. "Во-первых, Порошенко сейчас нужен скандал. Цель — отвлечь внимание общественности от итогов позорного визита в США, где он предстал перед глазами украинцев откровенной "марионеткой" Трампа", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    По его словам, в рамках подготовки к президентским выборам Порошенко продолжает имитировать "сильную руку" и "президента Западной и Центральной Украины". Также глава государства пытается продемонстрировать Европе, что за всеми его действиями стоит президент США Дональд Трамп. "Поэтому он может позволить себе бросить откровенный вызов Венгрии и Румынии, критикующей закон. В-четвертых, на носу выполнение Минских договоренностей, которые Порошенко заставляют реализовывать США в рамках "Большой сделки" Трампа-Путина. Поэтому Порошенко надо срочно показать своему электорату, какой он весь антироссийский до мозга и костей. Мол, Минские соглашения выполняем, но все равно "уделали" Путина, лишив русских в Украине возможности учиться на родном языке", — уточнил эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

    У президента, как заявил политэксперт Николай Спиридонов, не хватило политической воли не подписывать вызвавший шквал критики документ.

    "Закон приведёт к таким последствиям: 1) Закрытию школ (особенно сельских) и сокращению количества учителей. 2) Закрытию университетов и резкому (в несколько раз!) сокращению количества студентов обучающихся на бюджете. Похоже, что количество бюджетников будет всего около 10%", — подчеркнул Спиридонов в Facebook.

    Также реализация норм документа приведет, по его мнению, к фактической легализации репетиторства в школах.

    Скриншот с сайта Facebook

    Как подытожил политэксперт Юрий Романенко, Порошенко после подписания закона "Об образовании" осталось только создать крымскотатарскую автономию.

    "Петр Алексеевич подписал закон об образовании. Отлично! Как говорится, в преодолении трудностей мы создадим великую страну. Теперь еще автономию татарскую забабахать и получим полный комплект. Будет больно, но очень интересно!" резюмировал в Facebook эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

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