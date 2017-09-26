Климкин: владение украинским языком - это вопрос нацбезопасности

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Знание государственного языка в Украине является "вопросом национальной безопасности", заявил министр иностранных дел Павел Климкин заявил.

По мнению главы МИД, позиция по этому вопросу должна быть последовательной: "Мы должны защищать и украинский на 100%, и языки национальных меньшинств".

"Та ситуация, когда есть люди, которые вообще не владеют украинским языком, это вопрос, в конце концов, нашего единства и национальной безопасности. Я это понимаю так и буду далее продвигать (эту идею — Ред.)", — заявил Климкин в эфире телеканала ICTV.

Читайте также: Венгрия держит в тонусе скандальную реформу образования

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

Читайте также: Тариф на русский. Новые законодательные инициативы Киева

Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

В понедельник вечером, 25 сентября, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании".