Языковой скандал. Украина слишком радикально продвигает украинский — эксперт

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РИА Новости Украина

Украинское правительство решило направить в Венецианскую комиссию резонансный законопроект об образовании, который Верховная Рада приняла 5 сентября. Некоторые его статьи, в частности, та, что предусматривает обучение на языке нацменьшинств только в начальных классах, вызвали дипломатический скандал. Президент Румынии Клаус Йоханнис даже отменил запланированный на октябрь текущего года визит в Украину. Свое возмущение Киеву также выразили Польша, Венгрия, Россия и Молдавия, пишет Deutsche Welle .

Бывший президент консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) по защите прав нацменьшинств Франческо Палермо считает вполне оправданным желание властей продвигать государственный язык, но предупреждает о том, что очень легко переступить грань, за которой начинается прямое нарушение права на свободное общения.

Какая практика по использованию языков национальных меньшинств в школах существует в странах Европы?

— Дело в том, что единой практики или правила, которое подходило бы всем странам, в этом вопросе нет. Необходимо адаптировать различные обстоятельства к ситуации каждого языка, каждого нацменьшинства, в каждой отдельной стране.

То, что на Украине положение русского языка, который является не только языком нацменьшинства, но и на котором говорят те, кто к этому меньшинству не относятся, остается до сих пор неопределенным, придает ситуации специфические особенности, по сравнению с положением языков других национальных меньшинств в европейских странах.

Именно по этой причине в Европе существуют установленные стандарты, определенные Рамочной конвенцией СЕ по защите прав национальных меньшинств и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств, которых Украина должна придерживаться, потому что ратифицировала оба эти документы.

Нарушает ли украинский законопроект об образовании эти два международных документа, о которых вы только что упомянули?

— Я не видел текста закона, поэтому мне трудно его оценить. Однако, исходя из ваших слов, получается, что согласно этому законопроекту, образование на языке нацменьшинств будет предоставляться только в начальной школе, но не в средней и не в старшей школе. Если это так, то это может быть прямым нарушением международных стандартов, установленных Рамочной конвенцией и Европейской хартией.

Не могли бы вы привести примеры европейских стран, где взаимоотношения языков определенных нацменьшинств и языка государственного были бы подобны украинским реалиям?

— Страны, которые можно сравнить с Украиной, это в основном те, что когда-то входили в состав СССР. Потому что в Европе нет другого языка нацменьшинства, который бы имел такие же позиции, как русский язык в бывших советских республиках. Можно было бы сравнить Украину с Грузией. Но это будет не совсем корректно, ведь грузинский язык не имеет ничего общего с русским, тогда как украинский и русский принадлежат к одной языковой группе.

Законодательства некоторых стран пользуются концепцией, где упоминается "язык, который является взаимопонятным". На Балканах пытались решить ситуацию именно с помощью этой концепции. Согласно ей, например, от сербского суда не требовалось, чтобы весь его состав владел хорватским языком или обязательное присутствие в суде переводчика с хорватского.

Предполагалось, что представитель хорватского нацменьшинства может говорить в суде по-хорватски, поскольку этот язык является взаимопонятным. И если бы ситуация на Украине была чуть менее напряженной, то подобие этой концепции можно было бы предложить некоторым ее регионам. Но, учитывая общие политические обстоятельства и настроения общества на Украине, это может лишь все усложнить.

В Украине считают, что русский язык угрожает своим доминированием государственному — украинскому языку. Как же установить разумный баланс между утверждением государственного языка и правами нацменьшинств?

— На Украине существует парадоксальная ситуация. Российское нацменьшинство составляет там около 7-8 процентов, но в то же время на русском языке разговаривает гораздо больше людей.

Пока что украинским властям не удавалось ограничить использование русского языка пределами русского нацменьшинства. И поэтому все попытки продвигать государственный язык были, с одной стороны, слишком радикальными, а с другой — не слишком успешными. Ситуация на Украине в этом вопросе гораздо сложнее, чем в других странах. Поэтому решение должно быть выработано специально под Украину.

Международные органы по этому поводу всегда заявляли, что страна имеет право продвигать государственный язык. Для того, чтобы защитить и утверждать государственный язык, государство должно быть способно ограничивать использование других языков, даже если они являются языками нацменьшинств, в том случае, если они слишком доминируют.

Однако трудно абстрактно определить, когда эти ограничения являются законными, а когда они заходят слишком далеко. Эта граница очень нечеткая. Но она должна пролегать между двумя принципами: легитимная цель и право продвигать государственный язык и свобода каждого индивидуума свободно использовать для общения тот язык, которому он отдает предпочтение.

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Напомним, накануне вечером президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.